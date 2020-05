Britney Spears: 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Oops!… I Did It Again»

Με μία συλλεκτική κυκλοφορία θα εορταστούν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Oops!… I Did It Again» της Britney Spears.

Η Legacy Recordings, το τμήμα που διαχειρίζεται τον κατάλογο της Sony Music Entertainment, υπόσχεται ένα «Lucky» καλοκαίρι στους θαυμαστές της Britney Spears.

Στις 16 Μαΐου συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του «Oops!… I Did It Again», του αξέχαστου δεύτερου δίσκου της Britney Spears.

Προς εορτασμό της επετείου, στις 26 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη από τις τρεις ημέρες της Record Store Day 2020, θα κυκλοφορήσει σε συλλεκτικό picture-disc βινύλιο το EP «Oops!… I Dit It Again (Remixes & B-Sides)».

Το EP θα περιλαμβάνει τέσσερα σπάνια remixes των επιτυχιών «Oops!… I Did It Again», «Lucky», «Stronger» και «Don’t Let Me Be The Last To Know» καθώς και τέσσερα σπάνια τραγούδια από album sessions όπως μία διασκευή της κλασικής μπαλάντας»You Got It All» των The Jets.

Μόλις ένα χρόνο μετά την επιτυχία του debut album της «…Baby One More Time», o δεύτερος δίσκος της Britney Spears ήταν η απόλυτη pop τελειότητα για τη γενιά του TRL γενιά.

Το «Oops!… I Did It Again» έφτασε στην κορυφή του Billboard 200 και κατέρριψε το ρεκόρ της εποχής για τις περισσότερες πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα από γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Από το «Oops!… I Did It Again» προέκυψαν τρία παγκόσμια hit singles: Το ομότιτλο τραγούδι, το «Lucky και το «Stronger».

Ο δίσκος είναι σήμερα διαμαντένιος (10 φορές πλατινένιος) στις ΗΠΑ, ενώ για την προώθησή του η Britney Spears είχε πραγματοποιήσει το 2000 – 2001 την πρώτη παγκόσμια περιοδεία της.

Το EP «Oops!… I Dit It Again (Remixes & B-Sides)» θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Panik Records και τη Sony Music.