BRIT Awards 2023: Harry Styles και Wet Leg προηγούνται στις υποψηφιότητες των βραβείων

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2023.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στο The O2 Arena του Λονδίνου το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον κωμικό Mo Gilligan.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2023 έχουν συγκεντρώσει ο Harry Styles και οι Wet Leg, οι οποίοι διεκδικούν από τέσσερα βραβεία.

Οι Wet Leg είναι συγκεκριμένα υποψήφιοι για το Άλμπουμ της Χρονιάς («Wet Leg»), το Συγκρότημα της Χρονιάς, τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη και το Alternative/Rock Act.

«Κάποιος να μας συγκρατήσει, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε αυτή την τρελή είδηση, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε ότι είμαστε υποψήφιοι για ένα BRIT βραβείο. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι η μικρή μας μπάντα θα το πετύχαινε αυτό», ανέφερε το ντουέτο από το Isle Of Wight σε δήλωσή του.

Οι The 1975 είναι υποψήφιοι για τρία βραβεία στα BRIT Awards 2023: για το Άλμπουμ της Χρονιάς («Being Funny in a Foreign Language»), τγο Συγκρότημα της Χρονιάς και το Alternative/Rock Act.

Οι Arctic Monkeys, εν τω μεταξύ, έχουν λάβει υποψηφιότητες στις κατηγορίες του Συγκροτήματος της Χρονιάς και του Alternative/Rock Act.

Μαζί με τους Wet Leg στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα BRIT Awards 2023 είναι ο Kojey Radical, η Mimi Webb, η Rina Sawayama και ο Sam Ryder, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2022.

«Είμαι ενθουσιασμένος! Νιώθω σαν ένα Golden Retriever που κέρδισε ένα μετάλλιο», είπε ο Sam Ryder. «Ό,τι κι αν συμβεί, είναι απίστευτο μόνο και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρίζομαι μαζί με τόσους καταπληκτικούς καλλιτέχνες και συναδέλφους. Για μένα αυτό είναι πραγματικά μια αντανάκλαση της ουσίας – της μουσικής», συνέχισε.

Ο Harry Styles είναι υποψήφιος για το Άλμπουμ της Χρονιάς («Harry’s House»), το Τραγούδι της Χρονιάς («As It Was»), τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Best Pop/R& BAct.

Τους κόσμους της βρετανικής pop και της R&B εκπροσωπούν επίσης στα BRIT Awards 2023 η Dua Lipa, ο Sam Smith, η Charli XCX και η Cat Burns.

Η Taylor Swift είναι υποψήφια για τον Διεθνή Καλλιτέχνη της Χρονιάς μαζί με την Beyoncé, τον Burna Boy, τον Kendrick Lamar και τη Lizzo. Το τραγούδι «Anti-Hero» από το άλμπουμ της «Midnights» είναι επίσης υποψήφιο για το Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς.

Τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώθηκε ότι οι FLO είναι οι νικήτριες του Rising Star Award των BRIT Awards για το 2023. Το γυναικείο συγκρότημα επικράτησε της Cat Burns και της Nia Archives στον διαγωνισμό για το πολυπόθητο βραβείο.

Εν τω μεταξύ, οι υποψήφιοι για τα βραβεία του Καλύτερου Παραγωγού και του Καλύτερου Τραγουδοποιού θα αποκαλυφθούν πριν από την τελετή απονομής των BRIT Awards 2023.

Οι υποψηφιότητες των BRIT Awards 2023

Mastercard Album Of The Year

The 1975 – «Being Funny In A Foreign Language»

Wet Leg – «Wet Leg»

Harry Styles – «Harry’s House»

Stormzy – «This Is What I Mean»

Fred Again – «Actual Life 3»



Artist Of The Year

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Group Of The Year

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Best New Artist

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Song Of The Year With Mastercard

Aitch/Ashanti – «Baby»

Cat Burns – «Go»

Dave – «Starlight»

Ed Sheeran & Elton John – «Merry Christmas»

Eliza Rose/Interplanetary Criminal – «BOTA»

George Ezra – «Green Green Grass»

Harry Styles – «As It Was»

Lewis Capaldi – «Forget Me»

LF System – «Afraid To Feel»

Sam Smith & Kim Petras – «Unholy»

International Artist Of The Year

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

International Group Of The Year

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines DC

Gabriels

International Song Of The Year

Beyoncé – «Break My Soul»

David Guetta & Bebe Rexha – «I’m Good»

Fireboy DML & Ed Sheeran – «Peru»

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero & Stephanie Beatriz – «We Don’t Talk About Bruno»

Gayle – «ABCDEFU»

Jack Harlow – «First Class»

Lizzo – «About Damn Time»

Lost Frequencies/Calum Scott – «Where Are You Now»

OneRepublic – «I Ain’t Worried»

Taylor Swift – «Anti Hero»

Alternative/Rock Act

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Hip-Hop, Grime & Rap Act

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy



Dance Act

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again

Pop/R&B Act

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Sam Smith

Harry Styles