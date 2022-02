BRIT Awards 2022: Θρίαμβος για την Adele – Οι νικητές των βραβείων

Όσα έγιναν στην τελετή απονομής των BRIT Awards 2022.

Με μία λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκαν τα BRIT Awards 2022 το βράδυ της Τρίτης 8 Φεβρουαρίου στο «The O2 Arena» του Λονδίνου.

Οικοδεσπότης των BRIT Awards 2022 ήταν ο Mo Gilligan, ο stand up κωμικός που έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμα βραβεία και υποψηφιότητες και sold-out περιοδείες.

Τα BRIT Awards πρόσθεσαν αυτή τη χρονιά τέσσερις νέες κατηγορίες μουσικών ειδών, για το Alternative/Rock Act, το Dance Act, το Hip Hop/Rap/Grime Act και το Pop/R&B Act, ενώ, όπως είχε προαναγγελθεί, καταργήθηκαν οι έμφυλες κατηγορίες των βραβείων και αντικαταστάθηκαν από μία κοινή κατηγορία για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και τον Διεθνή Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Επίσης, προστέθηκε η κατηγορία Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς.

Στις υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2022 προηγούνταν οι Adele, Ed Sheeran, Dave και Little Simz, οι οποίοι είχαν λάβει από τέσσερις υποψηφιότητες ο καθένας.

Οι μεγάλοι νικητές

Μεγάλη νικήτρια των BRIT Awards 2022 ήταν η Adele, η οποία έλαβε τρία βραβεία και μάλιστα τα κορυφαία της χρονιάς: Για τον Βρετανό Καλλιτέχνη της Χρονιάς, το Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς με το «30» και το Βρετανικό Τραγούδι της Χρονιάς με το «Easy On Me».

Η Adele ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Pop / R&B Καλλιτέχνη, το οποίο κέρδισε τελικά η Dua Lipa.

Στις διεθνείς κατηγορίες των Brit Awards 2022, Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς αναδείχθηκε η Billie Eilish και Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς οι Silk Sonic του Bruno Mars και του Anderson.Paak, ενώ Διεθνές Τραγούδι της Χρονιά ανακηρύχθηκε το «Good 4 U» της Olivia Rodrigo.

Νικήτρια του «Rising Star Award» των BRIT Awards 2022 ήταν η Holly Humberstone, η οποία παρέλαβε το βραβείο της τον Δεκέμβριο.

it's the second win of the night for @Adele, as she wins Artist of the Year! #BRITs pic.twitter.com/5poy7I9h9p — BRIT Awards (@BRITs) February 8, 2022

Τα μουσικά acts

Το μουσικό σκέλος των BRIT Awards 2022 φιλοξένησε μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα και επιτυχημένα ονόματα της βρετανικής και της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Τη βραδιά άνοιξαν ο Ed Sheeran και οι Bring Me the Horizon με το «Bad Habits» και ακολούθησαν η Anne-Marie με τον KSI και τον Digital Farm Animals στα τραγούδια «Kiss My (Uh-Oh)», «Don’t Play» και «Holiday», η Little Simz με τα «Introvert» και «Woman», ο Liam Gallagher με τη «Everything’s Electric» και η Holly Humberstone με το «London Is Lonely»,

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια η Adele με το «I Drink Wine», ο Sam Fender με το «Seventeen Going Under», ο Ed Sheeran (για ακόμα μία φορά) με το «The Joker and the Queen», ενώ την τελετή απονομής των BRIT Awards 2022 έκλεισε ο Dave να βάζει φωτιά στη σκηνή με το «In The Fire».

Οι νικητές των BRIT Awards 2022

Οι νικητές κάθε κατηγορίας αναγράφονται με έντονα γράμματα.

British Artist Of The Year

Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

British Group Of The Year

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice

Rising Star Award

Holly Humberstone

Bree Runway

Lola Young

Mastercard Album Of The Year

Adele – «30»

Dave – «We’re All Alone In This Together»

Ed Sheeran – «=»

Little Simz – «Sometimes I Might Be Introvert»

Sam Fender – «Seventeen Going Under»

British Song of the Year

A1 x J1 – «Latest Trends»

Adele – «Easy on Me»

Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals – «Don’t Play»

Becky Hill & David Guetta – «Remember»

Central Cee – «Obsessed With You»

Dave featuring Stormzy – «Clash»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Elton John & Dua Lipa – «Cold Heart»

Glass Animals – «Heat Waves»

Joel Corry, RAYE & David Guetta – «Bed»

KSI – «Holiday»

Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted – «Wellerman (220 Kid x Billen Ted remix)»

Riton x Nightcrawlers featuring Mufasa & Hypeman – «Friday»

Tion Wayne & Russ Millions – «Body»

Tom Grennan – «Little Bit Of Love»

Best New Artist

Joy Crookes

Central Cee

Self Esteem

Griff

Little Simz

Best Pop / R&B Act

Adele

Dua Lipa

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Best Dance Act

Becky Hill

Calvin Harris

Fred again.

Joel Corry

Raye

Best Rock / Alternative Act

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender

Tom Grennan

Wolf Alice

Best Hip-Hop / Grime / Rap Act

AJ Tracey

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

International Artist of the Year

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

International Group of the Year

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic

The War On Drugs

International Song of the Year

ATB, Topic & A7S – «Your Love (9PM)»

Billie Eilish – «Happier Than Ever»

CKay featuring Joeboy and Kuami Eugene – «Love Nwantiti Remix (Ah Ah Ah)»

Doja Cat featuring SZA – «Kiss Me More»

Drake featuring Lil Baby – «Girls Want Girls»

Galantis, David Guetta & Little Mix – «Heartbreak Anthem»

Jonasu – «Black Magic»

The Kid Laroi & Justin Bieber – «Stay»

Lil Nas X – «Montero (Call Me by Your Name)»

Lil Tjay & 6lack – «Calling My Phone»

Måneskin – «I Wanna Be Your Slave»

Olivia Rodrigo – «Good 4 U»

Polo G – «Rapstar»

Tiësto – «The Business»

The Weeknd – «Save Your Tears»

Songwriter Of The Year

Ed Sheeran

British Producer Of The Year

Inflo