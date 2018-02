Τα BRIT Awards 2018 γιόρτασαν τη βρετανική και τη διεθνή μουσική με μία φαντασμαγορική εκδήλωση.

Τα BRIT Awards, τα ετήσια βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας, έλαβαν χώρα για 38η φορά στα χρονικά το βράδυ της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου, στο εντυπωσιακό και κατάμεστο «The Ο2 Arena» του Λονδίνου.

Το κίνημα «Time’s Up», ενάντια στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις στη βιομηχανία του θεάματος, είχε δυναμική παρουσία και στα BRIT Awards, με τους αστέρες να παρελαύνουν στο κόκκινο χαλί με ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι ή στο πέτο.

Η βραδιά των βραβείων άνοιξε εντυπωσιακά με τον Justin Timberlake, ο οποίος κάλεσε στη συνέχεια τον Chris Stapleton για να τραγουδήσουν το ντουέτο τους στο «Say Something», με τη συνοδεία δεκάδων ατόμων επάνω στη σκηνή.

Τη σκυτάλη παρέλαβαν κατά σειρά ο Rag’n’Bone Man με την Jorja Smith, η Dua Lipa, ο Ed Sheeran, οι Foo Fighters, ο Sam Smith, ο Kendrick Lamar (σπάζοντας μία πανάκριβη Lamborghini), η Rita Ora μόνη στην αρχή και μετά μαζί με τον Liam Payne, και ο Stormzy, για να παρουσιάσουν μία σειρά από εκρηκτικά acts.

Η Ariana Grande αναγκάστηκε να ακυρώσει την τελευταία στιγμή την εμφάνισή της και το αφιέρωμα στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ (στις 22 Μαΐου 2017) ανέλαβε ο Liam Gallagher.



Η λίστα των προτεινόμενων προς βράβευση είχε ορίσει εξ αρχής ως φαβορί την Dua Lipa. Διέθετε τις περισσότερες υποψηφιότητες (5) για φέτος, αλλά και τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει ποτέ γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία των BRIT Awards. Η 22χρονη τραγουδίστρια απέσπασε τελικά δύο βραβεία.

Τη μεγάλη έκπληξη στα BRIT Awards 2018 έκανε ο Stormzy με την κατάκτηση του τίτλου για τον «Βρετανό Άνδρα Καλλιτέχνη» και για το «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Το βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας παραδόθηκε στον Ed Sheeran για το ντελίριο που προκάλεσε σε όλο τον πλανήτη το νέο άλμπουμ «Divide». Την απονομή προλόγισε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο Elton John και την πραγματοποίησε ο Ronnie Wood των Rolling Stones.



Τα βραβεία απένειμαν μεταξύ άλλων η Kylie Minogue, η Camila Cabello, οι Little Mix, η Ellie Goulding και ο Nile Rodgers.

Σε δύο κατηγορίες, για το Βίντεο της Χρονιάς και το Breakthrough Act, o νικητής αποφασίστηκε με την ψήφο του κοινού μέσω διαδικτύου.

Οι νικητές των BRIT Awards 2018

Σημείωση: Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Βρετανός Άνδρας Καλλιτέχνης

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner (πηγή: Hit-Channel.com)

Rag’n’Bone Man

Stormzy

Βρετανίδα Γυναίκα Καλλιτέχνης

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

Βρετανικό Συγκρότημα

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice (πηγή: Hit-Channel.com)

The xx

Βρετανικό Breakthrough Act

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake (πηγή: Hit-Channel.com)

Kendrick Lamar

Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνης

Alicia Keys

Björk

Lorde

P!nk

Taylor Swift

Διεθνές Συγκρότημα

Arcade Fire

Foo Fighters

HAIM

The Killers

LCD Soundsystem

Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς

Dua Lipa – «Dua Lipa»

Ed Sheeran – «÷» (πηγή: Hit-Channel.com)

J Hus – «Common Sense»

Rag’n’Bone Man – «Human»

Stormzy – «Gang Signs & Prayer»

Βρετανικό Single

Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean – «Feels»

Clean Bandit ft. Zara Larsson – «Symphony»

Dua Lipa – «New Rules»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

J Hus – «Did You See» (πηγή: Hit-Channel.com)

Jax Jones ft. Raye – «You Don’t Know Me»

Jonas Blue ft. William Singe – «Mama»

Liam Payne ft. Quavo – «Strip That Down»

Little Mix – «Touch»

Rag’n’Bone Man – «Human»

Βίντεο της Χρονιάς από Βρετανό Καλλιτέχνη

Ed Sheeran – «Shape Of You»

Harry Styles – «Sign Of The Times»

Liam Payne ft. Quavo – «Strip That Down»

Little Mix – «Touch» (πηγή: Hit-Channel.com)

ZAYN & Taylor Swift – «I Don’t Wanna Live Forever» (Fifty Shades Darker Soundtrack)

Το «Critics’ Choice Award» είχε ήδη απονεμηθεί στη Jorja Smith, ενώ παραγωγός της χρονιάς αναδείχθηκε ο Steve Mac (Ed Sheeran, P!nk, Demi Lovato, One Directon, Little Mix, Clean Bandit).