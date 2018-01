The BRITs are coming! Τα BRIT Awards επιστρέφουν για άλλη μία χρονιά, προκειμένου να γιορτάσουν και να βραβεύσουν τη βρετανική μουσική.

Οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2018 μόλις ανακοινώθηκαν.

Τα ετήσια βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας θα διοργανωθούν για 38η φορά στην ιστορία τους την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, στο εντυπωσιακό «The Ο2 Arena» του Λονδίνου. Την τελετή απονομής θα παρουσιάσει ο Jack Whitehall.

Οι προτεινόμενοι προς βράβευση ανακοινώθηκαν το Σάββατο 13 Ιανουαρίου σε μία ειδική τηλεοπτική εκπομπή, όπου τραγούδησαν η Paloma Faith, ο Liam Payne, οι Clean Bandit, ο J Hus και η Jorja Smith με τον Stormzy.

Η Dua Lipa, ο Ed Sheeran και ο Rag’n’Bone Man κυριαρχούν, έχοντας συλλέξει τις περισσότερες υποψηφιότητες ανάμεσα σε 42 καλλιτέχνες. Παράλληλα, οι τρεις τραγουδιστές αναμένεται να εμφανιστούν ζωντανά στη σκηνή των BRIT Awards, όπως και οι Foo Fighters, ο Sam Smith, ο Stormzy και άλλα ονόματα που θα γνωστοποιηθούν προσεχώς.

Η Dua Lipa επιβεβαιώνει ότι είναι η νέα δύναμη στην pop μουσική και προηγείται με πέντε υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση, σε κατηγορίες όπως η Βρετανίδα Καλλιτέχνης και το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Χωρίς να αποτελεί έκπληξη, ο Ed Sheeran είναι υποψήφιος τέσσερις φορές, ενώ το φαινόμενο Rag’n’Bone Man (που θα απολαύσουμε στην Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι) διεκδικεί τρία βραβεία, προερχόμενος από δύο νίκες στην περσινή εκδήλωση.

Το «Critics’ Choice Award» έχει ήδη απονεμηθεί στη Jorja Smith, ενώ παραγωγός της χρονιάς αναδείχθηκε ο Steve Mac (Ed Sheeran, P!nk, Demi Lovato, One Directon, Little Mix, Clean Bandit κ.ά.).

Σε δύο κατηγορίες, για το Βίντεο της Χρονιάς και το Breakthrough Act, o νικητής θα αποφασιστεί με την ψήφο του κοινού μέσω διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι των BRIT Awards 2018

Βρετανός Άνδρας Καλλιτέχνης

Ed Shheran

Liam Gallagher

Loyle Carner (πηγή: Hit-Channel.com)

Rag’n’Bone Man

Stormzy

Βρετανίδα Γυναίκα Καλλιτέχνης

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

Βρετανικό Συγκρότημα

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice (πηγή: Hit-Channel.com)

The xx

Βρετανικό Breakthrough Act

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake (πηγή: Hit-Channel.com)

Kendrick Lamar

Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνης

Alicia Keys

Björk

Lorde

P!nk

Taylor Swift

Διεθνές Συγκρότημα

Arcade Fire

Foo Fighters

HAIM

The Killers

LCD Soundsystem

Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς

Dua Lipa – «Dua Lipa»

Ed Sheeran – «÷» (πηγή: Hit-Channel.com)

J Hus – «Common Sense»

Rag’n’Bone Man – «Human»

Stormzy – «Gang Signs & Prayer»

Βρετανικό Single

Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean – «Feels»

Clean Bandit ft. Zara Larsson – «Symphony»

Dua Lipa – «New Rules»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

J Hus – «Did You See» (πηγή: Hit-Channel.com)

Jax Jones ft. Raye – «You Don’t Know Me»

Jonas Blue ft. William Singe – «Mama»

Liam Payne ft. Quavo – «Strip That Down»

Little Mix – «Touch»

Rag’n’Bone Man – «Human»

Βίντεο της Χρονιάς από Βρετανό Καλλιτέχνη

Anne-Marie – «Ciao Adios»

Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean – «Feels»

Clean Bandit ft. Zara Larsson – «Symphony»

Dua Lipa – «New Rules» (πηγή: Hit-Channel.com)

Ed Sheeran – «Shape Of You»

Harry Styles – «Sign Of The Times»

Jonas Blue ft. William Singe – «Mama

Liam Payne ft. Quavo – «Strip That Down»

Little Mix – «Touch»

ZAYN And Taylor Swift – «I Don’t Wanna Live Forever» (Fifty Shades Darker Soundtrack)