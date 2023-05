Οι Bring Me The Horizon μοιράζονται το νέο single το «LosT»

Ένα σοκαριστικό gorefest στο music video για το νέο τραγούδι των Bring Me The Horizon.

Οι Βρετανοί rockers Bring Me The Horizon επιστρέφουν με το νέο single το «LosT», το πρώτο τραγούδι τους για τη φετινή χρονιά.

Το «LosT», το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Musuc, αποτελεί μέρος της παγκοσμίως επιτυχημένης σειράς «Post Human» των Bring Me the Horizon και διαδέχεται τα singles «DiE4u» και «sTraNgeRs», που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 150 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.

Το «LosT» συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Jensen Noen.

Το βίντεο που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες είναι ένα σοκαριστικό gorefest με τον Oli Sykes των Bring Me The Horizon, τον Kevin από το «American Pie» καθώς και μεγάλη δόση χιούμορ.

Το «LosT» κυκλοφορεί ενόψει της περιοδείας των Bring Me The Horizon στις ΗΠΑ με τους Fall Out Boy, η οποία θα ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου από το The Cynthia Woods Mitchell Pavilion στο Woodlands του Τέξας.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας οι Bring Me The Horizon θα εμφανιστούν σε χώρους σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σίγουρο είναι ότι θα ζήσουν τεράστιες στιγμές σε δύο βραδιές στο BMO Area του Λος Άντζελες στις 2 και 3 Ιουλίου και στο Fenway Park της Βοστώνης στις 2 Αυγούστου.

Πριν αναχωρήσουν για τις ΗΠΑ, οι Bring Me The Horizon θα κάνουν μία πολύ ιδιαίτερη headline εμφάνιση στο Download Festival την Παρασκευή 9 Ιουνίου.

Οι Bring Me The Horizon έχουν διαγράψει μία συναρπαστική καριέρα.

Έχουν πουλήσει πάνω από πέντε εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως μέχρι σήμερα, έχουν δώσει sold-out συναυλίες σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων δύο sold-out βραδιών στο O2 του Λονδίνου και μίας βραδιάς στο The Forum στο Λος Άντζελες.

Επίσης, ξεσήκωσαν ένα παραδοσιακά μη ροκ κοινό στο μουσικό φεστιβάλ Glastonbury το 2016 και το 2018 και έκαναν μία headline εμφάνιση στα φεστιβάλ Reading & Leeds του 2022.

Οι Bring Me The Horizon ξεκίνησαν το κεφάλαιο του «Post Human» το 2020 με την κυκλοφορία του πρώτου από τα τέσσερα EP της σειράς – με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Post Human: Survival Horror». Το EP, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των βρετανικών charts.

Το 2022, οι Bring Me The Horizon μοιράστηκαν τη σκηνή των BRIT Awards και παρουσίασαν μαζί με τον Ed Sheeran μία hard rock εκδοχή του «Bad Habits» σε μία ηλεκτρισμένη εμφάνιση.

Οι Bring Me The Horizon κυκλοφόρησαν το 2019 το χρυσό έκτο άλμπουμ τους, «Amo», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 σε 17 χώρες και χαρακτηρίστηκε ως «ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ του 2019» από το Billboard.

Το «Amo» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ, ενώ το πρώτο single του άλμπουμ, το «Mantra», χάρισε στους Bring Me The Horizon μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Ροκ Τραγοδιού το 2018.

Οι Bring Me the Horizon έλαβαν επίσης την πρώτη του υποψηφιότητα στα BRIT Awards, στην κατηγορία του Καλύτερου Συγκροτήματος, το 2021. Τα βίντεο της πεντάδας από το Σέφιλντ έχουν επίσης συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και βρίσκονται στους 500 καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στο Spotify.

Οι Bring Me The Horizon είναι ο τραγουδιστής Oli Sykes, ο κιθαρίστας Lee Malia, ο μπασίστας Matt Kean, ο ντράμερ Mat Nicholls και ο keyboardist Jordan Fish.