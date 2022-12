Ο Brian May των Queen συγκρίνει τον YUNGBLUD με τον Freddie Mercury

«Μόλις δω κάποιον που μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονες αντιδράσεις, είμαι σίγουρος ότι είναι ένας σταρ».

Η πρόσφατη εκτέλεση του «We Are The Champions» των Queen από τον YUNGBLUD αποτέλεσε την αφορμή για τον Brian May να συγκρίνει τον νεαρό τραγουδιστή με τον Freddie Mercury.

Ο YUNGBLUD ηχογράφησε για το Apple Music τη δική του εκδοχή της κλασικής επιτυχίας των Queen που κυκλοφόρησε το 1977 και ο Brian May υποστήριξε ότι η διασκευή φέρει κάποια από τα χαρακτηριστικά του θρυλικού πρώην τραγουδιστή του συγκροτήματος.

Ο Brian May αναδημοσίευσε την ακουστική διασκευή στον λογαριασμό του στο Instagram και τη χαρακτήρισε «πολύ αριστοκρατική», ωστόσο η ανάρτησή του κατακλύστηκε από ανάμεικτα σχόλια για τον YUNGBLUD.

Αφού παρατήρησε τις αντιδράσεις, ο Brian May παρομοίασε τα αρνητικά σχόλια για τον 25χρονο τραγουδιστή με εκείνα που δεχόταν ο Freddie Mercury τις πρώτες ημέρες της ένταξής του στους Queen.

«Κάθε τόσο, ενώ κάνεις αδρανές scrolling στο πάρκο, πέφτεις πάνω σε κάτι που σε κάνει να λες “ουάου”. Και απλά πρέπει να πατήσεις το κουμπί “follow”. Πολύ αριστοκρατικό», έγραψε ο 75χρονος κιθαρίστας στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Απαντώντας στις αρνητικές αντιδράσεις, ο Brian May πρόσθεσε: «Λοιπόν, αυτό μου άνοιξε τα μάτια. Χαμογελάω ήσυχα με όλα τα σχόλια “όχι”. Θυμάμαι τόσο καθαρά τον ίδιο χλευασμό που εκτοξεύτηκε στον Freddie όταν ξεκινούσαμε ως Queen».

«Μόλις δω κάποιον που μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονες αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές, είμαι σίγουρος ότι αυτό το άτομο είναι ένας σταρ», τόνισε.

Ο Brian May κατέληξε, απευθυνόμενους στους επικριτές του YUNGBLUD: «Αλλά συνεχίστε να χτυπάτε αν χρειάζεται. Ίσως αυτό σας κάνει να νιώθετε καλύτερα! Νομίζω ότι οι υπόλοιποι από εμάς θα κρατήσουμε ανοιχτό το μυαλό μας».

Εκτός από τον κιθαρίστα των Queen, με εγκωμιαστικά λόγια για τον YUNGBLUD έχει μιλήσει και ένας άλλος θρύλος της ροκ, ο Mick Jagger.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones υποστήριξε ότι ο YUNGLUD μεταφέρει τη δάδα του rock ‘n’ roll στον 21ο αιώνα και του χάρισε στη συνέχεια μία ξεχωριστή κιθάρα εμπνευσμένη Gibson J-45 του Buddy Holly.