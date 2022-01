Ο Brian May των Queen κάνει το ντεμπούτο του ως ηθοποιός

Ο Brian May θα υποδυθεί τον «Νονό της Ροκ».

Ο Brian May των Queen θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως ηθοποιός στο νέο επεισόδιο της βρετανικής παιδικής τηλεοπτικής σειράς «Andy and the Band».

Ο 74χρονος κιθαρίστας θα υποδυθεί τον «Νονό της Ροκ» στη σειρά «Andy and the Band» του CBBC, η οποία βασίζεται στους Andy and the Odd Socks, το pop-rock συγκρότημα του Άγγλου ηθοποιού Andy Day που γράφει εκπαιδευτικά τραγούδια για παιδιά.

Το μέλος των Queen θα τραγουδήσει επίσης στη σειρά μαζί με τους Odd Socks ένα πρωτότυπο παιδικό τραγούδι, με τίτλο «Planet Rock».

Ο Brian May αρχικά απέρριψε τον ρόλο, όμως άλλαξε γνώμη όταν διάβασε το σενάριο.

«Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί είναι μια υπέροχη ιστορία. Είναι μια τόσο όμορφη ματιά στο τι συμβαίνει στα παιδιά και πώς χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και τι μπορεί να γίνει», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Παρόλο που ο Brian May δεν εμφανίζεται στο πρώτο μισό του επεισοδίου, κερδίζει τις εντυπώσεις στο ρόλο του «Νονού της Ροκ».

Ο «Νονός της Ροκ» είναι ένας ανθρωποειδής εξωγήινος που ζει μόνος του σε έναν εξωγήινο πλανήτη φτιαγμένο από βράχο και προσφέρει σοφά λόγια ενθάρρυνσης στους επισκέπτες του.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τον Νονό επισκέπτεται το βαφτιστήρι του, το οποίο τυχαίνει να είναι μέλος των Andy and the Odd Socks. Το βαφτιστήρι του έχει ένα πρόβλημα σχετικά με την ικανότητά του να παίζει κιθάρα στον αέρα.

Ο Brian May δίνει αμέσως λύση στο πρόβλημα και στη συνέχεια παίζουν όλοι μαζί ένα τραγούδι.

«Είναι ένα καλό τραγούδι. Δεν το έγραψα εγώ, αλλά συνέβαλα στη δημιουργία του. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να μην βάλω το χέρι μου στη φωτιά, οπότε συνεργαστήκαμε σε αυτό το τραγούδι», εξήγησε για το «Planet Rock».

Ο Brian May πρόσθεσε ότι οι Odd Socks βοηθούν τα παιδιά που «αισθάνονται ότι είναι παρείσακτα».

«Είναι μια καμπάνια κατά του εκφοβισμού ενσωματωμένη σε αυτό που κάνουν, το οποίο νομίζω ότι είναι υπέροχο. Πρέπει να δίνει αυτοπεποίθηση σε τόσα πολλά παιδιά που έχουν χάσει την πίστη τους επειδή θεωρούνται διαφορετικά, λίγο περίεργα, και δέχονται εκφοβισμό», είπε.

Το νέο επεισόδιο του «Andy and the Band» θα προβληθεί στις 27 Ιανουαρίου. Το single «Planet Rock» των Andy and the Odd Socks με τη συμμετοχή του Brian May θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου.