Ο κιθαρίστας των Queen λαμβάνει μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στο βρετανικό σύστημα τιμών.

Ο Brian May των Queen ανακηρύχθηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στο πλαίσιο των Τιμών για το Νέο Έτος 2023.

Έχοντας ήδη τον τίτλο του Δόκτορα και του Διοικητή του Πιο Εξαιρέτου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ο Brian May αποκτά πλέον τον τιμητικό τίτλο «Σερ» στο όνομά του, ενώ η επί 22 χρόνια σύζυγός του, Anita Dobson, μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο Λαίδη May.

Ο Brian May δήλωσε σχετικά: «Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που λαμβάνω αυτή την τιμή. Θα θεωρήσω τον τίτλο του ιππότη όχι τόσο ως επιβράβευση, αλλά περισσότερο ως φορτίο – ανάθεση – για να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δικαιοσύνη – να είμαι μία φωνή για εκείνους που δεν έχουν φωνή. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος – να γίνω αυτός ο ιππότης με τη λαμπερή πανοπλία».

Ο 75χρονος κιθαρίστας ανακηρύχθηκε Διοικητής του Πιο Εξαιρέτου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2005 για «τις υπηρεσίες του στη μουσική βιομηχανία και για το φιλανθρωπικό έργο του».

Επίσης, ο Brian May διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην Αστροφυσική από το Imperial College του Λονδίνου.

Ο Brian May θεωρείται ευρέως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς της ροκ μουσικής και αποτελεί είδωλο για τους μουσικούς όλων των ηλικιών.

Τα riffs της κιθάρας του είναι παγκοσμίως γνωστά. Μεταξύ των πιο διάσημων τραγουδιών που έχει γράψει ο Brian May για τους Queen είναι τα «We Will Rock You», «Tie Your Mother Down», «The Show Must Go On» και «Hammer To Fall».

Παράλληλα με τα μουσικά επιτεύγματά του, ο Brian May είναι αστροφυσικός, ένθερμος ακτιβιστής και ενθουσιώδης υποστηρικτής των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την προστασία των ζώων, φανατικός και δημοφιλής μπλόγκερ, καθώς και συγγραφέας και εκδότης.

Είναι επίσης αντιπρόεδρος της φιλοζωικής οργάνωσης RSPCA – Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων.

Ο Brian May, ο οποίος έπαιξε το «God Save The Queen» στην οροφή του παλατιού του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για το Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2002, προτού εμφανιστεί ξανά στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο δύο δεκαετίες αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, δήλωσε στο Sky News ότι είναι «αρκετά χαρούμενος» που η βασιλική πορεία του «θα καταλήξει με ένα σπαθί στον ώμο του».

Ο μουσικός περιέγραψε τον τίτλο του ιππότη ως ένα «είδος πρόκλησης», λέγοντας: «Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που το βλέπω, να κάνω καλό στον κόσμο και να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι είχα κάνει πριν».

Ο Brian May πρόσθεσε ότι από όλα τα επιτεύγματά του είναι «ίσως πιο υπερήφανος για τα μικροσκοπικά πράγματα που έχουμε πετύχει για τα ζώα» και σημείωσε: «Είναι ένα συνεχές έργο, και ελπίζω ότι ο τίτλος του ιππότη θα βοηθήσει».

Ο ντράμερ Roger Taylor των Queen ανακηρύχθηκε Αξιωματικός του Πιο Εξαιρέτου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) το 2020.