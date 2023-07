Brian May: Ποιο είναι το αγαπημένο του άλμπουμ των Queen

«Ήταν μία δουλειά που κάναμε με πολλή αγάπη».

Ο Brian May αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο του άλμπουμ των Queen.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναγνωστών της εφημερίδας The Guardian, ο Brian May δήλωσε ότι στην προτίμησή του ξεχωρίζει το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Made In Heaven».

Το «Made In Heaven» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1995 και είναι η μοναδική δισκογραφική δουλειά των Queen μετά τον θάνατο του εμβληματικού τραγουδιστή τους Freddie Mercury το 1991.

Διαφήμιση

Ο αναγνώστης «Gerimus» ρώτησε τον Brian May: «Συμφωνείτε ότι το “Sheer Heart Attack” είναι το καλύτερο άλμπουμ των Queen; Αν όχι, ποιο θεωρείτε το καλύτερο;».

«Ήταν επιτυχία η κυκλοφορία του, αλλά δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο», απάντησε ο 75χρονος κιθαρίστας.

«Το αγαπημένο μου, παραδόξως, είναι πιθανότατα το τελευταίο, το “Made In Heaven”, το οποίο ολοκληρώσαμε αφού είχε φύγει ο Freddie. Έχει τόσο βάθος, τόσο πνευματικό περιεχόμενο και συναίσθημα, επειδή δουλεύαμε με τη φωνή του Freddie όταν ο Freddie δεν ήταν πια εδώ», συνέχισε.

Ο Brian May εξήγησε ότι ήταν δύσκολο για τα υπόλοιπα μέλη των Queen να καταφέρουν να δημιουργήσουν το άλμπουμ μετά το βαρύ πλήγμα της απώλειας του Freddie Mercury.

«Πραγματικά μας πήρε μερικά χρόνια να φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορούσαμε να το κάνουμε επειδή θρηνούσαμε. Εγώ και ο Roger (Taylor) βγήκαμε και κάναμε τις δικές μας περιοδείες και προσποιηθήκαμε ότι οι Queen δεν υπήρχαν», παραδέχθηκε.

«Μετά ξαφνικά κοιτάξαμε όλο αυτό το εμβρυακό υλικό και σκεφτήκαμε, αυτό το άλμπουμ ζητάει να γίνει. Ήταν μία δουλειά που κάναμε με πολλή αγάπη, αλλά τώρα μπορώ να το ακούσω με μεγάλη αίσθηση γαλήνης», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Brian May σχολίασε την απόφαση του μπασίστα John Deacon να αποχωρήσει από τους Queen το 1997.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, ιστορικά, ο John ήταν αρκετά ευαίσθητος στο άγχος. Όλοι μας το βρήκαμε δύσκολο, όταν χάσαμε τον Freddie, αλλά νομίζω ότι ο John πάλεψε ιδιαίτερα», ανέφερε.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες – πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι ο John χρειάζεται την ιδιωτικότητά του τώρα – αλλά εξακολουθεί να είναι μέρος του μηχανισμού του συγκροτήματος», τόνισε.

«Εάν έχουμε κάποια σημαντική απόφαση, επιχειρηματικά, πάντα περνάει από τον John. Δεν σημαίνει ότι μιλάει μαζί μας – γενικά δεν το κάνει – αλλά θα επικοινωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Είναι ακόμα μεγάλο μέρος των Queen», είπε ο Brian May.