Ο Brian May θυμάται την «περίεργη εμπειρία» της συνεργασίας με τους Guns N’ Roses στο «Chinese Democracy»

«Δεν νομίζω ότι μπήκε στο άλμπουμ κάτι από αυτά που έπαιξα».

Ο Brian May θυμήθηκε την «περίεργη εμπειρία» της συμμετοχής του στο περιβόητο άλμπουμ «Chinese Democracy» των Guns N’ Roses που κυκλοφόρησε το 2008.

Ο κιθαρίστας των Queen συγκαταλεγόταν πλήθος μουσικών που συνεργάστηκαν με τους Guns N’ Roses στο έκτο άλμπουμ τους, το οποίο ηχογραφήθηκε σε διάστημα εννέα ετών.

Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του «Chinese Democracy», το οποίο παραμένει ο τελευταίος δίσκος των Guns N’ Roses μέχρι σήμερα, δοκιμάστηκαν αρκετοί κιθαρίστες, από τον Robin Finck και τον Paul Tobias μέχρι τον Richard Fortus, τον Ron «Bumblefoot» Thal και τον Buckethead.

Οι Guns N’ Roses ζήτησαν και από τον θρύλο των Queen να συμμετάσχει στο «Chinese Democracy», αλλά οι συνεισφορές του Brian May σε κομμάτια του άλμπουμ όπως το «Catcher In The Rye», τα οποία ηχογραφήθηκαν το 1999, τελικά κόπηκαν από την τελική έκδοση του «Chinese Democracy» που κυκλοφόρησε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα.

«Ήταν μια περίεργη εμπειρία», αναφέρει ο Brian May σε μία νέα συνέντευξή του στο περιοδικό «Classic Rock».

«Νομίζω ότι ήταν περίπου στα μέσα του όλου εγχειρήματος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Axl (Rose) ήταν λίγο πολύ ερημίτης. Δούλευε στο σπίτι του και εγώ δούλευα στο στούντιο στο κάτω μέρος του λόφου με τον τότε ηχολήπτη του και κατέβαινε σπάνια», περιέγραψε.

«Πού και πού τηλεφωνούσε και ενθουσιαζόταν και μιλούσε πολύ, και μετά έφευγε πάλι. Δεν νομίζω ότι τίποτα από αυτά που έπαιξα μπήκε πραγματικά στο άλμπουμ», συνέχισε.

Την εποχή της κυκλοφορίας του «Chinese Democracy», το 2008, ο Brian May εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η συμμετοχή του δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο άλμπουμ: «Λοιπόν, είναι κρίμα. Έκανα αρκετή δουλειά και ήμουν περήφανος γι’ αυτήν», έγραψε τότε στην ιστοσελίδα του.

Ο Brian May είπε επίσης στη νέα συνέντευξή του στο «Classic Rock» ότι από τότε έπαψε να έχει επαφή με τον Axl Rose των Guns N’ Roses, αν και παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος τείνει να είναι «λίγο ντροπαλός και απομονωμένος».

«Λυπάμαι τρομερά που δεν κράτησα περισσότερη επαφή με τον Ed Van Halen», πρόσθεσε ο κιθαρίστας των Queen.