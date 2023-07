Brian May: «Οι άνθρωποι εξαλείφουν όλα τα είδη εκτός από αυτά που θεωρούμε χρήσιμα για εμάς»

Ο Brian May μίλησε για τη σχέση του ανθρώπου με τον πλανήτη του και το διάστημα.

Ο Brian May των Queen, ο οποίος έχει διδακτορικό στην αστροφυσική, εξήγησε ένα σχόλιο που έκανε σε ένα βίντεο που γύρισε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) το 2019, στο οποίο υποστήριξε ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να επιχειρήσουν να ταξιδέψουν στο διάστημα έως ότου «ξεκαθαρίσουν πώς συμπεριφέρονται στον δικό τους πλανήτη».

Σε μία νέα συνέντευξή του στο Sky News, ο Brian May ρωτήθηκε σχετικά με το γεγονός ότι επιστήμονες από δύο παγκόσμιους κλιματικούς οργανισμούς έχουν ήδη δηλώσει ότι ο Ιούλιος θα είναι μακράν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί στα χρονικά.

«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά προφανές πλέον ότι έχουμε μία επίδραση στη γη που είναι επιζήμια και πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε», είπε.

«Δεν πρόκειται μόνο για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μολύνουμε τη γη και την καλύπτουμε με τσιμέντο και βασικά εξαλείφουμε σχεδόν όλα τα είδη εκτός από αυτά που θεωρούμε χρήσιμα για εμάς», τονισε.

Ο Brian May υποστήριξε ότι χρειαζόμαστε μία μεγάλη, μεγάλη φιλοσοφική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα άλλα πλάσματα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη.

«Το είπα αυτό λοιπόν σε ένα από τα συνέδρια του Starmus (ένα παγκόσμιο φεστιβάλ επιστημονικής επικοινωνίας και τέχνης) και το είπα μπροστά σε μία ομάδα ανθρώπων που είχαν περπατήσει στο φεγγάρι, και ήμουν πολύ αγχωμένος», δήλωσε για το σχόλιο του 2019.

«Αλλά όλοι ήρθαν μετά και μου είπαν: “Είχες δίκιο που το είπες αυτό, Brian. Πρέπει να συμπεριφερθούμε καλύτερα στον πλανήτη μας πριν βγούμε και αφήσουμε το σημάδι μας στο υπόλοιπο σύμπαν”», πρόσθεσε.

Ο Brian May μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τρισδιάστατες φωτογραφίες του αστεροειδούς Bennu, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Γη, βασισμένο σε εικόνες που ελήφθησαν από το διαστημικό σκάφος OSIRIS-Rex της NASA τον Οκτώβριο του 2020.

Ο 76χρονος κιθαρίστας συνεργάστηκε για τη δημιουργία του βιβλίου με τον επικεφαλής ερευνητή και πλανητικό επιστήμονα Dante Lauretta του OSIRIS-REx.

Το «Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid», που εκδόθηκε από την London Stereoscopic Company του Brian May, χαρακτηρίζεται ως ο πρώτος τρισδιάστατος άτλαντας αστεροειδούς και έχει ως στόχο να αφηγηθεί την ιστορία του Bennu στο κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο με το διάστημα.