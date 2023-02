Brian May: Η «μεγάλη απογοήτευση» των Queen με το πρώτο άλμπουμ τους

O Brian May εξηγεί γιατί οι Queen ήταν απογοητευμένοι με το πρώτο άλμπουμ τους.

Οι Queen πλησιάζουν σε ένα τεράστιο ορόσημο φέτος, τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, το 1973. Αλλά αυτές τις μέρες, ο καταξιωμένος κιθαρίστας του συγκροτήματος, Brian May, εξακολουθεί να αναπολεί τη δημιουργία του δίσκου «Queen» με απογοήτευση.

Γιατί είναι απογοητευμένος; Σε μία νέα συνέντευξή του στο Guitar World, ο Brian May εξήγησε ότι ο ήχος των ηχογραφήσεων των Queen άφησε τελικά το συγκρότημα δυσαρεστημένο.

Οι Queen ηχογράφησαν το πρώτο άλμπουμ τους το 1972 στα Trident Studios του Λονδίνου με τους παραγωγούς Roy Thomas Baker και John Anthony, αφού πρώτα είχαν ηχογραφήσει τα demos στα De Lane Lea Studios. Αλλά ο ήχος των demos δεν αποτυπώθηκε ποτέ ξανά στο ακέραιο, σύμφωνα με τον Brian May.

«Η μεγαλύτερη απογοήτευσή μας ήταν ο ήχος αυτού του πρώτου άλμπουμ, με τον οποίο δεν ήμασταν ποτέ ευχαριστημένοι», παραδέχθηκε ο κιθαρίστας.

«Μας πέταξαν στο στούντιο και σε ένα σύστημα που θεωρούσε τον εαυτό του ως την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τα Trident Studios ήταν πολύ αναδυόμενη δύναμη στον κόσμο. Και πίστευαν ότι τα είχαν καταφέρει», συνέχισε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Brian May: Γιατί οι Queen δεν θα κυκλοφορήσουν άλμπουμ με τον Adam Lambert

Ωστόσο, για το μεγάλο ροκ των Queen, ο ήχος στο Trident Studios ήταν «πολύ νεκρός», όπως υποστήριξε ο Brian May.

«Ήταν το αντίθετο από αυτό που επιδιώκαμε. Έτσι, τα ντραμς του Roger (Taylor) βρίσκονταν σε ένα μικρό κουβούκλιο και όλα τα ντραμς είχαν ταινία πάνω τους. Ήταν όλα νεκρά», περιέγραψε.

«Θυμάμαι να λέω στον Roy Thomas Baker: “Αυτός δεν είναι πραγματικά ο ήχος που θέλουμε, Roy”. Και εκείνος είπε: “Μην ανησυχείς, μπορούμε να τα διορθώσουμε όλα στη μίξη”. Το οποίο φυσικά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος, έτσι δεν είναι; Και νομίζω ότι όλοι ξέραμε: ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!», ανέφερε.

«Παραδόξως, τα demos που είχαμε κάνει στα De Lane Lea Studios στο Wembley ήταν πιο κοντά σε αυτό που ονειρευόμασταν. Ωραίοι ανοιχτοί ήχοι στα ντραμς και ατμόσφαιρα στην κιθάρα και τα πάντα. Αυτός είναι πολύ περισσότερο ο τρόπος που θέλαμε να γίνει», πρόσθεσε και επανέλαβε: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση».

Ευτυχώς, οι Queen έκαναν περισσότερα άλμπουμ με την κυκλοφορία της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το καλοκαίρι του 1973 και στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Στη συνέχεια, οι Queen ηχογράφησαν άλλα 13 άλμπουμ με τον θρύλο Freddie Mercury πριν από τον θάνατό του το 1991, συμπεριλαμβανομένων των «Queen II» (1974), «A Night At The Opera» (1975), «News Of The World» (1977) και «The Miracle» (1989).

Το 1995 κυκλοφόρησε ένα μεταθανάτιο άλμπουμ με τον Freddie Mercury, με τίτλο «Made In Heaven», το οποίο είναι μέχρι και σήμερα και το τελευταίο άλμπουμ των Queen.