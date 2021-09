Ο Brian May κάνει ντουέτο με τον νεότερο εαυτό του στο νέο video του «Back To The Light»

Μία συνάντηση που δεν έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν πραγματοποιείται στο νέο μουσικό βίντεο του «Back To The Light».

Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που ο Brian May έβαλε τις τελευταίες πινελιές στο αριστουργηματικό πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, με τίτλο «Back To The Light».

Ο κιθαρίστας των Queen αφιέρωσε μεγάλο μέρος αυτού του έτους στην επανεξέταση του άλμπουμ, κάνοντας σχολαστικό remastering, ενώ δημιούργησε επίσης μια νέα συσκευασία για να του δώσει μια νέα ζωή και επιπλέον υλικό.

Έχοντας κυκλοφορήσει ψηφιακά τρία από τα τραγούδια του άλμπουμ, τα «Driven By You», «Resurrection» και «Too Much Love Will Kill You» τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Brian May στρέφεται τώρα στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, με την κυκλοφορία σε φυσική μορφή του τραγουδιού που σφράγισε την αρχή της σόλο περιπέτειάς του, του «Back To The Light».

Το single θα είναι διαθέσιμο από την Universal Music από τις 22 Οκτωβρίου σε νέα έκδοση σε CD και σε λευκό βινύλιο 7 ιντσών.

Το «Back To The Light», που έφτασε στο Top 20 όταν κυκλοφόρησε αρχικά τον Νοέμβριο του 1992, ήταν το τραγούδι που άνοιγε τις συναυλίες των The Brian May Band σε όλο τον κόσμο, μαγνητίζοντας το κοινό με τους θλιμμένους στίχους του, προτού ξεσηκώσει το πλήθος με το αισιόδοξο ρεφρέν του.

Αυτή η νέα επανέκδοση συνοδεύεται από ένα νέο μουσικό βίντεο – έκπληξη στο οποίο ο Brian May εμφανίζεται ως ταξιδιώτης στο χρόνο και πραγματοποιεί μια συνάντηση που δεν έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν για να παίξει μουσική μαζί με το νεότερο εαυτό του.

Το υλικό από το παρελθόν προέρχεται από ένα ζωντανό βίντεο που κυκλοφόρησε το 1993.

Το νέο μουσικό βίντεο του «Back To The Light» είναι μια συγκινητική υπενθύμιση του πόσο λαμπρά συνεχίζει να λάμπει το φως της σόλο δουλειάς του Brian May μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

«Αισθάνομαι ένα βαθμό στοργής κοιτάζοντας στο παρελθόν. Κοιτάζοντας τον εαυτό μου πριν από 30 χρόνια, έναν νεαρό άνδρα που δεν είχε ιδέα για το απίστευτο ταξίδι που θα ακολουθούσε», σχολιάζει ο May.