Ο Brian Johnson των AC/DC έκανε εμφάνιση – έκπληξη σε συναυλία του Sam Fender

Ο Brian Johnson τραγούδησε μαζί με τον Sam Fender δύο κλασικά τραγούδια των AC/DC.

Ο Brian Johnson θεωρείται θρύλος της αυστραλιανής ροκ, αλλά κατάγεται από τη βορειοανατολική Αγγλία.

Γι’ αυτό ο τραγουδιστής των AC/DC ήταν ο ιδανικός καλεσμένος για τη συναυλία του Βρετανικού τραγουδιστή Sam Fender στο κατάμεστο St. James’ Park του Νιούκαστλ το Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης από τις δύο συναυλίες του στο διάσημο γήπεδο της Newcastle United, ο Sam Fender υποδέχθηκε τον Brian Johnson για να τραγουδήσει δύο κλασικά τραγούδια των AC/DC: Το «Back In Black» και το «You Shook Me All Night Long».

Αφού πρώτα κάλεσε στη σκηνή τον πρώην δάσκαλό του στην κιθάρα, Phil Martin, ο Sam Fender είπε στο κοινό ότι πρόκειται να τραγουδήσουν δύο επιτυχίες των AC/DC.

«Δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να παίξουμε τραγούδια των AC/DC χωρίς τον έναν, τον μοναδικό θρύλο του Νιούκαστλ, τον τραγουδιστή των AC/DC, τον Brian Johnson!», πρόσθεσε καθώς ο Johnson ανέβαινε στη σκηνή.

Αυτή ήταν η πρώτη ζωντανή εμφάνιση του Brian Johnson μετά τη συμμετοχή του τον Σεπτέμβριο του 2022 στη συγκινητική συναυλία – αφιέρωμα στον εκλιπόντα Taylor Hawkins των Foo Fighters στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Ο Brian Johnson, ο οποίος εντάχθηκε στους AC/DC μετά τον θάνατο του τότε τραγουδιστή τους Bon Scott, δεν έκρυψε ποτέ τις ρίζες του.

«Είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε πέρυσι στο Rolling Stone. «Και είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που μένουν μαζί σου για πάντα. Η προφορά, ακούστε με. Βρίσκομαι στις ΗΠΑ εδώ και 30 χρόνια. Και το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι ότι λέω “βενζίνη” αντί για “πετρέλαιο”», συνέχισε.

Ο Brian Johnson αποκάλυψε επίσης ότι γέλασε όταν ο Sam Fender τον είχε ρωτήσει: «Πώς τα καταφέρνεις με όλους τους ανθρώπους που δεν σε καταλαβαίνουν όταν τους μιλάς;».

«Απλά να είσαι φυσικός», ήταν η απλή συμβουλή που έδωσε ο Brian Johnson στον indie τραγουδιστή.

Η εμφάνιση – έκπληξη στη συναυλία του Sam Fender είναι μόνο μία προετοιμασία για την πρώτη συναυλία του με τους AC/DC μετά από επτά χρόνια στο πολυαναμενόμενο φεστιβάλ Power Trip Festival στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο μαζί με ονόματα όπως οι Guns N’ Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne και Metallica.