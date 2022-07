Ο Brian Eno ερμηνεύει το «There Were Bells» στη σκιά της Ακρόπολης

Το 22ο άλμπουμ του Brian Eno θα έχει τον τίτλο «FOREVERANDEVERNOMORE» και θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου σε βινύλιο, CD και ψηφιακές μορφές, καθώς και σε Dolby Atmos.

Ο δίσκος αποτελείται από 10 τραγούδια και δημιουργήθηκε στο στούντιό του στο Δυτικό Λονδίνο. Ο Brian Eno τραγουδάει στην πλειοψηφία των τραγουδιών για πρώτη φορά σε άλμπουμ μετά το «Another Day On Earth» του 2005.

Παράλληλα, κυκλοφορεί το τραγούδι «There Were Bells», το οποίο γράφτηκε από τον Brian Eno με αφορμή μια παράσταση την κοινή εμφάνισή του με τον αδελφό του Roger Eno στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2021, από όπου προέρχεται και το μουσικό βίντεο

Είχε σχεδόν 45 βαθμούς στην Αθήνα την ημέρα της συναυλίας με τις πυρκαγιές να μαίνονται λίγο έξω από την πόλη, γεγονός που παρακίνησε τον Brian Eno να σχολιάσει: «Σκέφτηκα, εδώ είμαστε στη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, πιθανόν να γινόμαστε μάρτυρες του τέλους του».

Το «There Were Bells» είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση της έκτακτης ανάγκης να αναλάβουμε δράση για την κλιματική αλλαγή, ένα θέμα που εξετάζεται σε όλο το άλμπουμ.

Ο Brian Eno σχολιάζει σχετικά με το άλμπουμ «FOREVERANDEVERNOMORE»: «Όπως όλοι οι άλλοι – εκτός, προφανώς, από τις περισσότερες κυβερνήσεις του κόσμου – σκέφτομαι το περιορισμένο, επισφαλές μέλλον μας, και αυτή η μουσική προέκυψε από αυτές τις σκέψεις. Ίσως είναι πιο ακριβές να πούμε ότι έχω συναισθήματα γι’ αυτό… και η μουσική προέκυψε από τα συναισθήματα».

«Όσοι από εμάς μοιραζόμαστε αυτά τα συναισθήματα γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αλλάζει με πολύ γρήγορο ρυθμό και ότι μεγάλα κομμάτια του εξαφανίζονται για πάντα… εξ ου και ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτά δεν είναι τραγούδια προπαγάνδας για να σας πουν τι να πιστέψετε και πώς να ενεργήσετε. Αντίθετα είναι η δική μου εξερεύνηση των δικών μου συναισθημάτων. Η ελπίδα είναι ότι θα σας προσκαλέσουν, εσάς, τους ακροατές, να μοιραστείτε αυτές τις εμπειρίες και τις εξερευνήσεις», εξηγεί.

Announcing FOREVERANDEVERNOMORE, the new album from Brian Eno. The 10 track record was made at his West London studio, with Brian leading on vocals for majority of the songs.

Arriving October 14th and available for pre-order now via the link in bio.#FOREVERANDEVERNOMORE pic.twitter.com/NtPI0wzKxt

— Brian Eno (@brianeno) July 28, 2022