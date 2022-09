David Bowie: Ο Brett Morgen εξηγεί γιατί το «Moonage Daydream» δεν είναι ένα κλασικό μουσικό ντοκιμαντέρ

«Η ταινία είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι μυστηριώδης, να είναι αινιγματική, να νιώθεις ότι δεν υπάρχει πυξίδα»,

Ο Brett Morgen πέρασε πολλά για να γυρίσει την ταινία «Moonage Daydream» για τον David Bowie.

Χρειάζεται αρκετή εμμονή για να αποτυπώσεις στην οθόνη την ουσία της ζωής του David Bowie. Για τον Morgen, γνωστός για το έργο του για έναν άλλο μοναδικό καλλιτέχνη με το «Kurt Cobain: Montage of Heck», καθώς και για τα «The Kid Stays in the Picture» και «Jane», η δημιουργία του πρώτου επίσημου ντοκιμαντέρ για τον David Bowie ήταν μια διαδικασία σχεδόν επτά ετών.

Το «Moonage Daydream» δεν μοιάζει με κανένα άλλο μουσικό ντοκιμαντέρ που έχει δει το κοινό στο παρελθόν.

Περιλαμβάνει ηχητικά βελτιωμένα remixes περισσότερων από 40 επιτυχιών του David Bowie και λιγότερο γνωστών τραγουδιών του, αδημοσίευτες εικόνες από έργα του, συνεντεύξεις με τον ίδιο τον τραγουδιστή και σπάνιο υλικό από συναυλίες και ταινίες.

Αυτά από μόνα τους θα ήταν μια υπερφόρτωση των αισθήσεων και αρκετά για ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, αλλά ο Brett Morgen χρησιμοποιεί επίσης αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες ο David Bowie είχε αναφερθεί, από το «Metropolis» και το «Κουρδιστό Πορτοκάλι» μέχρι το «Freaks» και το «La Dolce Vita», δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ηχητική και οπτική εμπειρία δύο ωρών και 15 λεπτών.

Ο Brett Morgen, ο οποίος έγραψε το σενάριο και επιμελήθηκε το μοντάζ και τη σκηνοθεσία του «Moonage Daydream», θυμήθηκε σε μία νέα συνέντευξή του στο Variety ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον David Bowie πριν από 15 χρόνια και του πρότεινε την ιδέα για μία εντελώς διαφορετική ταινία.

«Συνάντησα τον David το 2007 για να συζητήσουμε μια πιθανή συνεργασία σε ένα υβριδικό μη μυθοπλαστικό έργο, όχι το “Moonage Daydream”, κάτι πολύ διαφορετικό που θα βασιζόταν περισσότερο στην ερμηνεία», είπε.

«Εκείνη η ταινία που του πρότεινα φανταζόταν ότι ο David δεν εξελίχθηκε ποτέ μετά τον Ziggy (Stardust) και ότι θα τον βρίσκαμε στο σημερινό Βερολίνο και ότι παίζει τα ίδια τραγούδια εδώ και 40 χρόνια σε ένα dive bar στη μέση της νύχτας στους τελευταίους τέσσερις ανθρώπους στη Γη που δίνουν προσοχή», εξήγησε.

«Θα απαιτούσε πολλά γυρίσματα και ο David είχε αρχίσει να αποσύρεται σε εκείνο το σημείο. Ο άνθρωπος που έγινε ο εκτελεστής της περιουσίας του, μου τηλεφώνησε μετά και μου είπε: “Στον David άρεσε η παρουσίαση, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή”», αποκάλυψε.

Ο Brett Morgen είχε αρχίσει να εξετάζει ιδέες για μία «συναρπαστική μουσική εμπειρία» το 2015 και μετά τον θάνατο του David Bowie, ένα χρόνο αργότερα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους.

«Περίπου το 2015 είχα κάνει τις δύο μουσικές ταινίες – το “Crossfire Hurricane” (για τους Rolling Stones) και το “Montage of Heck”, και κατά κάποιο τρόπο έφτασα σε ένα σημείο που ήθελα να εξερευνήσω άλλους τομείς – μη βιογραφικούς μη μυθοπλαστικούς», θυμήθηκε.

«Ήθελα να δημιουργήσω μία συναρπαστική μουσική εμπειρία για τις αίθουσες IMAX και για ένα θεατρικό περιβάλλον με αυτά τα μεγαλειώδη ονόματα της πολιτιστικής κληρονομιάς», σημείωσε.

«Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με τις σελίδες της Wikipedia για τις καριέρες τους, και ήθελα απλώς να δημιουργήσω έναν χώρο για το κοινό, ώστε να ζήσει μια καθηλωτική και προσωπική εμπειρία με τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, μια βόλτα σε ένα θεματικό πάρκο, αν θέλετε, βασισμένη στους Beatles και τον Bowie, τον Hendrix, όποιος κι αν είναι», συνέχισε.

«Έτσι άρχισα να ακολουθώ αυτό το μονοπάτι με διάφορους καλλιτέχνες. Τότε, τον Ιανουάριο του 2016, ο Bowie πέθανε», είπε.

Το πρώτο βήμα που έκανε ο Brett Morgen μετά τη συμφωνία να αναλάβει το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ για τον David Bowie ήταν να αποκτήσει πρόσβαση στο πλούσιο αρχείο του θρυλικού τραγουδιστή.

«Σε εκείνο το σημείο μου παρείχαν πλήρη πρόσβαση για να εξερευνήσω τα αρχεία του. Η μόνη εντολή ήταν ότι ο David δεν είναι εδώ για να εγκρίνει ή να επιτρέψει το πρότζεκτ, οπότε δεν μπορεί ποτέ να είναι “ο Bowie για τον Bowie”. Θα έπρεπε πάντα να είναι “ο Brett Morgan για τον Bowie”», σχολίασε.

«Ο Bowie ήταν το πολιτιστικό μου διαβατήριο για τον κόσμο, η γνωριμία μου με τον William Burroughs. Ήθελα λοιπόν η ταινία να μην έχει σχεδόν κανένα διαχωρισμό μεταξύ των κατασκευών του ίδιου του Bowie και του έργου που τον ενέπνευσε και τον επηρέασε. Κάθε φορά που αναφερόταν σε κάτι, το σημείωνα. Όταν ξεκινήσαμε το μοντάζ, είχα έναν τεράστιο φάκελο με όλα τα σημεία αναφοράς του», ανέφερε.

«Τα αποσπάσματα που βλέπουμε στην ταινία, είναι σχεδόν όλα βασισμένα σε κάτι που ανέφερε; Δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό κατά την προβολή», συνέχισε.

«Όλα βασίζονται σε κάτι που έχει αναφέρει σε κάποιο σημείο. Αλλά εδώ είναι το θέμα, με τον ίδιο τρόπο που ακούς τραγούδια του Bowie και δεν υπάρχουν υποσημειώσεις ή σημειώσεις. Αν ξέρεις ποια είναι η αναφορά, αυτό είναι υπέροχο. Αν δεν ξέρεις, κι αυτό είναι υπέροχο», είπε.

Παρότι το «Moonage Daydream» χαρακτηρίζεται ως ντοκιμαντέρ, ο Brett Morgen προειδοποιεί το κοινό ότι δεν πρόκειται να λάβει πολλές βιογραφικές πληροφορίες για τον David Bowie.

«Αν ξεκινάς με ένα απόσπασμα για τον Νίτσε και για την αναζήτηση νοήματος στη ζωή, μάλλον δεν πρόκειται να δείτε “την πρώτη φορά που άκουσα έναν τραγούδι μου στο ραδιόφωνο”. Η ταινία είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι μυστηριώδης, σχεδιασμένη ώστε να είναι αινιγματική, σχεδιασμένη ώστε να νιώθεις ότι δεν υπάρχει πυξίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το «Moonage Daydream», με αφηγητή τον ίδιον τον David Bowie, θα προβληθεί στην Ελλάδα από τα Village Cinemas στις 13 Οκτωβρίου.