Brendon Urie, Jimmy Fallon και Τhe Roots παρουσιάζουν σε διασκευή καραντίνας το «Under Pressure»

Το κλασικό τραγούδι «Under Pressure» διασκεύασαν ο Brendon Urie και ο Jimmy Fallon.

Ο Brendon Urie των Panic! At the Disco και το συγκρότημα The Roots παρουσίασαν στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon σε εκδοχή κοινωνικής απομόνωσης την κλασική επιτυχία «Under Pressure» (1981) των Queen και του David Bowie.

Καθώς ο Brendon Urie, ο Jimmy Fallon και όλα τα μέλη των The Roots είναι σε καραντίνα στα σπίτια τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έπαιξαν τη μουσική του «Under Pressure» με κάθε είδους μουσικά όργανα ή αντίγραφα που είχαν στη διάθεσή τους.

Το αποτέλεσμα ήταν μία απλή, ανεπεξέργαστη εκδοχή του «Under Pressure» με τον Brendon Urie και τον Jimmy Fallon στα φωνητικά, τραγουδώντας τους στίχους που ερμήνευσαν ο Freddie Mercury και ο David Bowie στην πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού.

Την ίδια στιγμή η μπάντα των The Rooots αυτοσχεδίαζε.

Αντί για το σετ ντραμς, ο Questlove – ο αρχηγός των The Roots – πήρε ένα μαχαίρι για βούτυρο, ένα ποτήρι κρασί, ένα μπουκάλι, ένα βάζο, ένα μπολ και το καπάκι μιας κατσαρόλας.

Από την άλλη, ο Black Thought χτυπούσε με μία σπάτουλα μια φρυγανιέρα.

Άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν αντί μουσικών οργάνων ήταν ένα κουτάλι, ένα πιρούνι, ένα φρίσμπι, ενώ άλλο μέλος της μπάντας απλώς χτυπούσε ένα τραπέζι.