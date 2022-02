Brandy: «Ήταν δύσκολο να αποδεχτώ τον θάνατο της Whitney Houston»

Η Whitney Houston ήταν το μεγαλύτερο είδωλο της Brandy.

Η Brandy μιλά για την απώλεια της Whitney Houston.

Στον πρόλογο του νέου βιβλίου «Didn’t We Almost Have It All: In Defense of Whitney Houston» του δημοσιογράφου Gerrick Kennedy, η 42χρονη τραγουδίστρια της R&B αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον θάνατο του ειδώλου της.

«Είναι φυσικό οι άνθρωποι να θέλουν να επιρρίψουν ευθύνες. Κι εγώ επέρριψα πολλές ευθύνες σε πολλούς ανθρώπους, όσον αφορά την Whitney. Την αγαπούσαμε τόσο πολύ και χρειαζόμασταν κάτι ή κάποιον για να αποδώσουμε ευθύνες, επειδή ήταν τόσο δύσκολο να αποδεχτούμε ότι είχε φύγει», έγραψε.

Η Whitney Houston βρέθηκε νεκρή στις 11 Φεβρουαρίου 2012 σε ηλικία 48 ετών στην μπανιέρα του δωματίου της στο ξενοδοχείο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες απέδωσε τον θάνατό της σε πνιγμό από ατύχημα, ενώ στον οργανισμό της βρέθηκαν ναρκωτικά.

Η Brandy σημείωσε ότι θα θυμάται πάντα τη Whitney Houston με αγάπη και σεβασμό.

«Δεν έχουμε πραγματικά το δικαίωμα να μιλήσουμε για οτιδήποτε χρειάστηκε να περάσει στη ζωή της. Κανείς δεν ξέρει από τι προσπαθούσε να ξεφύγει. Κανείς δεν ξέρει τι προσπαθούσε να ξεπεράσει. Κανείς δεν ξέρει το κόστος που είχε το να είσαι η Whitney Houston. Αυτό το επίπεδο φήμης, αυτό το επίπεδο προσδοκιών, αυτό το επίπεδο πίεσης», έγραψε.

«Η φωνή της Whitney μπορούσε να σε φέρει πιο κοντά στο Θεό. Έχει εμπνεύσει πολλές γενιές μικρών κοριτσιών σε όλο τον κόσμο να τραγουδήσουν μέσα από την καρδιά και τα σπλάχνα τους. Αυτή ήταν η μαγεία της και αυτή είναι η κληρονομιά της. Και δεν θα ξαναδούμε ποτέ άλλη Whitney Houston», πρόσθεσε.

Η Brandy είχε συνεργαστεί με το είδωλό της το 1997 σε μία κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Cinderella» (Σταχτοπούτα) των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein II, όπου η Brandy είχε τον ομώνυμο ρόλο, ενώ η Whitney Houston ήταν συμπαραγωγός και έπαιζε το ρόλο της νεράιδας.

«Τα όνειρα που είχα όταν ήμουν παιδί ήταν να γίνω τραγουδίστρια, να συγκινήσω όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσα και να γνωρίσω την Whitney Houston, απλά να τη γνωρίσω», δήλωσε η Brandy στο «People» τον Αύγουστο του 2020.

«Οπότε το γεγονός ότι τη γνώρισα, έκανα παρέα μαζί της και τραγούδησα μαζί της, ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω πραγματικά να περιγράψω πώς αισθάνομαι για το γεγονός ότι με επέλεξε για έναν τέτοιο ρόλο, για την πρώτη μαύρη πριγκίπισσα», είπε.

Η Brady απέτισε φόρο τιμής στη Whitney Houston κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ερμηνεύοντας στον αγώνα του NFC Championship στο «SoFi Stadium» στο Inglewood της Καλιφόρνια τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών φορώντας μία λευκή και μαύρη φόρμα Prada που παρέπεμπε στην εμβληματική εμφάνιση της Houston στο Super Bowl του 1991.