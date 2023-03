Ο Boy George και οι Culture Club θα καταβάλουν 1,75 εκατ. λίρες στον Jon Moss για διαφυγόντα κέρδη

Ο Jon Moss είχε κινηθεί νομικά κατά των Culture Club μετά την απομάκρυνσή του από το συγκρότημα το 2018.

Ο Boy George και οι συνεργάτες του στο συγκρότημα των Culture Club συμφώνησαν να καταβάλουν 1,75 εκατομμύρια λίρες στον πρώην ντράμερ τους Jon Moss για διαφυγόντα κέρδη.

Με αυτόν τον διακανονισμό αποφεύχθηκε η δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Jon Moss κινήθηκε νομικά εναντίον του τραγουδιστή Boy George, του κιθαρίστα Roy Hay και του μπασίστα Michael Craig όταν απομακρύνθηκε από τους Culture Club τον Σεπτέμβριο του 2018, μετά από 37 χρόνια παρουσίας στο συγκρότημα.

Σύμφωνα με τον διακανονισμό που εγκρίθηκε από τη δικαστή Joanna Smith, ο Jon Moss συμφώνησε να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα στο όνομα των Culture Club και τη χρήση του, μεταξύ άλλων σε σχέση με συναυλίες και εμπορικά προϊόντα και να λάβει ως αντάλλαγμα το ποσό των 1,75 εκατομμυρίων λιρών.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο είχε κατατεθεί προηγουμένως ότι το συγκρότημα είχε επιλύσει μία διαφωνία σχετικά με το αν υπήρχε «συνεχής συνεργασία» με τον Jon Moss από την ίδρυση του Culture Club.

Ο Boy George, ο Roy Hay και ο Michael Craig παραδέχτηκαν όλοι ότι υπήρχε συνεχής συνεργασία μέχρι την αποχώρηση του Jon Moss το 2018.

Η δίκη επρόκειτο επίσης να ασχοληθεί με τα εκκρεμή ζητήματα της αξίας του ονόματος Culture Club και των κερδών που αποκόμισε το συγκρότημα μετά την απομάκρυνση του Jon Moss.

Επίσης, θα εκδικαζόταν η πρόσθετη απαίτηση του Jon Moss να του καταβληθεί ένα «ανεξόφλητο υπόλοιπο» ύψους 201.000 λιρών βάσει των όρων μίας συμφωνίας που είχε κάνει το συγκρότημα όσον αφορά την περιοδεία «Life» του 2018.

Το 2022, ο Jon Moss τροποποίησε την αγωγή του για να συμπεριλάβει τις κατηγορίες ότι ο Boy George «συνωμότησε για να τον εξαπατήσει» σχετικά με τα χρήματα της περιοδείας «Life», αφού πληροφορήθηκε ότι τα χρήματα είχαν αποδοθεί σε μία αμερικανική εταιρεία, τη You Give Me Life, Inc (YGML), μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2021.

Η YGML και μία άλλη αγγλική εταιρεία, η Other Places Drama LLP (OPD) είχαν ασκήσει αγωγή κατά της Agency for the Performing Arts (APA) στην Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι δικαιούνταν τα χρήματα που είχε παρακρατήσει η τελευταία.

Τόσο η YGML όσο και η Other Places Drama LLP φέρονται να είναι εταιρείες προσωπικών συμφερόντων του Boy George.

Ο Jon Moss είχε προσφύγει αρχικά στη δικαιοσύνη ζητώντας να αναγνωριστεί από το δικαστήριο ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο κρατείτο για λογαριασμό του από την APA, με την εταιρεία να λειτουργεί ως αντιπρόσωπός του.

Ο ντράμερ ισχυρίστηκε ότι ο Boy George, η YGML και/ή η OPD παραβίασαν τους όρους της συμφωνίας τους που προέβλεπε ότι κάθε μέλος του συγκροτήματος θα λάμβανε αμοιβή 491.000 λιρών για έως και 80 συναυλίες της περιοδείας «Life».

Ο Boy George είχε κατηγορήσει προηγουμένως τον Jon Moss ότι εξαπέλυσε «προσωπική επίθεση εναντίον του» και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, το 2020 δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον ντράμερ προκειμένου να «ζητήσει συγγνώμη για κάποια πράγματα».

Ο Jon Moss είχε ισχυριστεί στο παρελθόν στο δικαστήριο ότι είχε ξοδέψει 1 εκατομμύριο λίρες για τα νομικά έξοδά του.