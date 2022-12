Ακόμα και ο Borat πιστεύει ότι ο αντισημιτισμός του Kanye West είναι εκτός ορίων

«Είναι πολύ αντισημίτης, ακόμα και για εμάς».

Ο Sacha Baron Cohen έκανε μία απροσδόκητη εμφάνιση ως Borat στην εκδήλωση Kennedy Center Honors στην Ουάσινγκτον την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου για να αστειευτεί με τον αντισημιτισμό του Kanye West και να μπερδέψει τον Joe Biden με τον Donald Trump.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Sacha Baron Cohen εμφανίστηκε ουσιαστικά στην εκδήλωση για να συμμετάσχει στη βράβευση των U2, οι οποίοι ήταν ένα από τα ονόματα που τιμήθηκαν φέτος από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy.

Ενώ τελικά τίμησε το συγκρότημα, φρόντισε πρώτα να πει και μερικά δικά του αστεία. Για παράδειγμα, ο Borat εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εκφράσει την απογοήτευσή του για την πρόσφατη έξαρση του αντισημιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας: «Δεν είναι δίκαιο. Το Καζακστάν είναι το νούμερο ένα έθνος που συνθλίβει τους Εβραίους. Σταματήστε να κλέβετε το χόμπι μας. Σταματήστε την κλοπή! Σταματήστε την κλοπή!»

Απευθυνόμενος ειδικά στον Kanye West, ο Borat αστειεύτηκε: «Ο Kanye σας, προσπάθησε να μετακομίσει στο Καζακστάν και άλλαξε ακόμη και το όνομά του σε Kazakhstan-ye West. Αλλά εμείς είπαμε: “Όχι, είναι πολύ αντισημίτης, ακόμα και για εμάς”».

Ο Borat κατάφερε ακόμη και να κάνει ένα αστείο για τους U2 με μία παρωδία του «With or Without You», αλλάζοντας τους στίχους του λέγοντας: «With or without Jews» (Με ή χωρίς Εβραίους). Αφού τραγούδησε λίγο, αστειεύτηκε: «Ποιο είναι το πρόβλημα; Τους άρεσε αυτό στο Mar-a-Lago», είπε, αναφερόμενος στο θέρετρο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump. «Επέλεξαν το “Χωρίς Εβραίους”».

Ο Borat έκανε μερικά αστεία για τον πρόεδρο Joe Biden εις βάρος του προκατόχου του.

«Ξέρω ότι ο πρόεδρος των ΗΠ και Α είναι εδώ. Πού είστε εσείς, κύριε Trump; Δεν φαίνεστε και τόσο καλά. Πού πήγε η ένδοξη μεγάλη κοιλιά σας; Και το όμορφο πορτοκαλί δέρμα σας έχει γίνει χλωμό», είπε.

Στρέφοντας την προσοχή του στην Πρώτη Κυρία Jill Biden, ο Borat αστειεύτηκε στη συνέχεια: «Αλλά βλέπω ότι έχετε μία νέα σύζυγο. Wawaweewa! Είναι πολύ ερωτική. Πρέπει να κοιτάξω αλλού, πριν πάθω ένα Bono!».

Όσον αφορά τους U2, ο Borat αναφέρθηκε αστειευόμενος στο ροκ συγκρότημα ως «Me 2» και επαίνεσε τα «ιρλανδικά ναυτικά τραγούδια τους».

Και, φυσικά, αξιοποίησε το απύθμενο πηγάδι των αστείων σχετικά με την περιβόητη απόφαση των U2 να διαθέσουν δωρεάν το άλμπουμ τους «Songs of Innocence» του 2014 σε όλους τους χρήστες του iTunes, είτε το ήθελαν είτε όχι. Αφού διάβασε ένα γράμμα από τους γονείς του στα καζακικά, ο Borat είπε: «Μεταφράζεται ως εξής: “Παρακαλώ αφαιρέστε το άθλιο άλμπουμ σας από το νέο μου iPhone 6”».

Κανένα βίντεο από την εμφάνιση του Borat στο Kennedy Center Honors δεν έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο, αλλά ελπίζουμε ότι θα εμφανιστεί όταν η εκδήλωση μεταδοθεί στις 28 Δεκεμβρίου από το CBS.