RedOne, Daddy Yankee, French Montana & Dinah Jane - «Boom Boom» (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Intro]

Baby, you here tonight

¡Dímelo, mundo!

Montana, RedOne, Morocco, DY, (Dinah Jane)

Boom, boom, boom, boom, boom, boom (Montana)

Mueve boom, boom, boom, boom

Sube boom, boom, boom, boom

Dame boom, boom, boom, boom, yeah

[Verse 1]

Quiero ver que te pongas, más prendida que una bonga

Dale movimiento a esa conga

Los millones los saco, nos vamos de pena a Morocco

Les enseño que el party don’t stop

[Pre-Chorus]

Soy el fuego que te da calor (ye-oh)

Cura un enfermo de amor (ye-oh)

Wine all your body, go, go ma’ y no pares

Pa’ que pases el time of your life

Soy el fuego que te da calor (ye-oh)

Cura un enfermo de amor (ye-oh)

Wine all your body, go, go ma’ y no pares

Pa’ que pases el time of your life, eh

[Chorus]

Baby, you here tonight

On the spotlight, you’ll be alright

Turn this club, take it way high

And I promise that we, mi girl, all have the time of your life

¡Fuego!

[Post-Chorus]

¡Dímelo, mundo!

Boom, boom, boom, boom, boom, boom

Mueve boom, boom, boom, boom

Sube boom, boom, boom, boom

Dame boom, boom, boom, boom, yeah

[Verse 2]

(Montana) In one, two, three, four, five

Oh shit, I’m goin’ live (live)

And shawty said she’s coming with me

(Boom, boom, boom, French, boom, boom, boom, yo)

Gimme that stick and let it dry, huh!

Yeah, I changed a lot

Oh, me is who she came here to see

[Bridge]

And I got so many hoes

So many, so many hoes

And I got so many hoes

So many, so many hoes

[Chorus]

Baby, you here tonight (ooh)

On the spotlight, you’ll be alright

Turn this club, take it way high

And I promise that we, mi girl, all have the time of your life

¡Fuego!

[Post-Chorus]

¡Dímelo, mundo!

Boom, boom, boom, boom, boom, boom

Mueve boom, boom, boom, boom (woah)

Sube boom, boom, boom, boom

Dame boom, boom, boom, boom, yeah

[Verse 3]

One, two, three, four, five

Yeah, shit is gettin’ live

All night you’re ’bout to party with me

(Boom, boom, boom, boom, boom, boom)

Buckle up, yeah, let’s take a ride (hey!)

Yeah, I’ll change your life

Oh, me is who you came here to see

(Dame boom, boom, boom, boom)

[Pre-Chorus]

Soy el fuego que te da calor (ye-oh)

Cura un enfermo de amor (ye-oh)

Wine all your body, go, go ma’ y no pares

Pa’ que pases el time of your life

Soy el fuego que te da calor (ye-oh)

Cura un enfermo de amor (ye-oh)

Wine all your body, go, go ma’ y no pares

Pa’ que pases el time of your life (ooh)

[Chorus]

Baby, you here tonight (ooh)

On the spotlight, you’ll be alright

Turn this club, take it way high

And I promise that we, mi girl, all have the time of your life

¡Fuego!

[Hook]

Boom, boom, boom, boom, boom, boom

Mueve boom, boom, boom, boom (ooh)

Sube boom, boom, boom, boom (montana)

Dame boom, boom, boom, boom yeah

Boom, boom, boom, boom, boom, boom

Mueve boom, boom, boom, boom (yeah)

Sube boom, boom, boom, boom (ooh)

Dame boom, boom, boom, boom, yeah