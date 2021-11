Ο Bono αποκαλύπτει ότι οι U2 θα επιστρέψουν στο στούντιο «τις επόμενες εβδομάδες»

«Έχουμε μιλήσει και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε ξανά μαζί».

Οι θαυμαστές των U2 είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα νέο τραγούδι του συγκροτήματος για την επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων «Sing 2» (Τραγούδα 2), στην οποία ο Bono κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, δανείζοντας τη φωνή του σε ένα απρόθυμο λιοντάρι ροκ σταρ με το όνομα Clay Calloway.

Στο μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι, το οποίο έχει τον τίτλο «Your Song Saved My Life», δεν εμφανίζονται τα μέλη των U2 ούτε περιλαμβάνονται αποσπάσματα από την ταινία. Αντίθετα, ρίχνει φως στη μη κερδοσκοπική ομάδα Education Through Music, μία οργάνωση που προσφέρει μαθήματα μουσικής σε περισσότερους από 60.000 μαθητές στις ΗΠΑ.

Ο Bono σημειώνει ότι στο βίντεο παρουσιάζονται «πραγματικές ιστορίες» νέων ανθρώπων των οποίων οι ζωές έχουν αλλάξει από τη μουσική.

«Οι ζωές τους εξαρτώνται από τη μουσική. Βλέπετε, μπορώ να το νιώσω αυτό από έναν τραγουδιστή. Υπάρχουν σπουδαίοι επαγγελματίες τραγουδιστές εκεί έξω, δεν με ενδιαφέρουν», είπε σε συνέντευξή του στην αμερικανική εκπομπή «Today».

Το «Your Song Saved My Life» είναι εμπνευσμένο από την παιδική ηλικία του ίδιου του Bono, τους φόβους και τις ανασφάλειές του.

«Κάποιοι άνθρωποι τραγουδούν για να ζήσουν. Κάποιοι άνθρωποι τραγουδούν για να επιβιώσουν. Εγώ είμαι ένας από τους τελευταίους», σχολίασε.

«Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που θα πέθαινε χωρίς αυτή τη μορφή έκφρασης, γιατί κάποιος είπε ότι ως καλλιτέχνης, η ανασφάλεια είναι η καλύτερη ασφάλειά σου. Σε κάθε μεγάλο ερμηνευτή κάτι λείπει. Υπάρχει ένα κενό που προσπαθείς να καλύψεις», πρόσθεσε.

Το επόμενο κενό που πρέπει να γεμίσει είναι ένα νέο άλμπουμ από τους U2, με τον Bono να αναφέρει ότι η μπάντα θα επιστρέψει σύντομα στο στούντιο.

«Είναι μερικές φορές ωραίο να γράφεις χωρίς σκοπό, δηλαδή δεν είναι σαν να έρχεται κάποιος και να λέει: “Πρέπει να κάνουμε ένα άλμπουμ των U2” ή “Πρέπει να κάνουμε μια περιοδεία των U2”. Έχουμε μιλήσει και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε ξανά μαζί και τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν κάποιες ηχογραφήσεις», εξήγησε.