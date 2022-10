Ο Bono των U2 πιστεύει ότι η φωνή του άλλαξε μετά τον θάνατο του πατέρα του

«Υπάρχει ένας φυσιολογικός λόγος», εξήγησε.

Ο Bono υποστήριξε ότι η φωνή του άλλαξε μετά την απώλεια του πατέρα του.

Ο τραγουδιστής των U2 δήλωσε σε συνέντευξή του με αφορμή την επερχόμενη αυτοβιογραφία του «Surrender: 40 Songs, One Story» (κυκλοφορεί την 1η Νοεμβρίου), ότι πιστεύει πως η φωνή του άνοιξε μετά τον θάνατο του πατέρα του, Bob Hewson, από καρκίνο το 2000.

Ο Bono, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Paul Hewson, ανέφερε στο αμερικανικό ραδιοφωνικό NPR ότι η απώλεια του πατέρα του, με τον οποίο είχε μία θυελλώδη σχέση, άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που τραγουδάει.

Αναφερόμενος στην άποψή του ως μία «αντιεπιστημονική θεωρία… μία λαϊκή ιδέα που όταν κάποιος που αγαπάς φεύγει από τη ζωή», εξήγησε ότι αισθάνεται έντονα την εξέλιξη της φωνής του στον απόηχο του θανάτου του πατέρα του.

«Η φωνή μου ανοίγει και υπάρχει και ένας φυσιολογικός λόγος γι’ αυτό, γιατί αν είσαι πιο χαλαρός ως άνθρωπος, η φωνή σου ανοίγει. Τα τελευταία χρόνια τραγουδάω με τρόπους που δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είπε.

Ο Bono θυμήθηκε επίσης ότι ο πατέρας του έλεγε ότι ήταν «ένας βαρύτονος που νομίζει ότι είναι τενόρος».

Όταν ρωτήθηκε από τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά του, είπε ότι είναι μία αναλογία για τις φιλοδοξίες του και το γεγονός ότι «υπερβαίνει τις ικανότητές του». Ο ίδιος είπε: «Με ενδιαφέρει μόνο να υπερβαίνω τις δυνατότητές μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Bono στάθηκε στη σχέση του με τη θρησκεία, λέγοντας ότι είναι Ιουδαιο-Χριστιανός, αλλά διευκρίνισε ότι αισθάνεται περισσότερο ένα γενικό αίσθημα πνευματικότητας και δεν δεσμεύεται από τις θρησκευτικές συνήθειες.

Σημείωσε, επίσης, ότι έχει γράψει κάποια τραγούδια των U2 σε γκόσπελ ύφος, όπως το «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» από το άλμπουμ «The Joshua Tree» του 1987.

Ο Bono εξήγησε τον λόγο για τον οποίο έχει συμπεριλάβει τη λέξη «Surrender» (παράδοση) εμφανίζεται στον τίτλο του νέου βιβλίου του, σημειώνοντας αρχικά ότι είναι από τη φύση του μαχητικός και γεννήθηκε με τις «γροθιές ψηλά».

«Πρέπει να είμαι πιο σιωπηλός και να παραδοθώ στο συγκρότημά μου- ήταν ο πυρήνας αυτού που προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου. Πρέπει να παραδοθώ στη γυναίκα μου, να παραδοθώ, ξέρετε, στον δημιουργό μας. Αυτά δεν είναι πράγματα που είναι εύκολα για εμένα», είπε.

«Και όταν λέω “παράδοση”, δεν εννοώ να τα βρούμε με τον κόσμο. Δεν είμαι έτοιμος να συμφιλιωθώ με τον κόσμο. Προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου, προσπαθώ να τα βρω με τον δημιουργό μου, αλλά δεν προσπαθώ να τα βρω με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ένα βαθιά άδικο μέρος, και είμαι έτοιμος να βάλω τα δυνατά μου. Κρατάω τις γροθιές μου υψωμένες», συνέχισε.

Στο βιβλίο του ο Bono εξηγεί επίσης πώς ένιωσε όταν ανακάλυψε ότι ο ξάδελφός του είναι στην πραγματικότητα ετεροθαλής αδελφός του, αναφέρεται στις απειλές κατά της ζωής του που φέρεται να έχει δεχτεί και ζητά συγγνώμη για το φιάσκο με το άλμπουμ «Songs Of Innocence» του 2014, το οποίο στάλθηκε αυτόματα στις συσκευές 500 εκατομμυρίων χρηστών του iTunes.