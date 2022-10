Ο Bono των U2 επισκέφθηκε το παλιό σχολείο του στο Δουβλίνο

Ο Bono έκανε μία αιφνιδιαστική επίσκεψη στο παλιό σχολείο του στο Clontarf του Δουβλίνου της Ιρλανδίας, όπου διάβασε στους μαθητές αποσπάσματα από την επερχόμενη αυτοβιογραφία του «Surrender: 40 Songs, One Story».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Independent, ο τραγουδιστής των U2 επισκέφθηκε το Γυμνάσιο – Λύκειο του Mount Temple Comprehensive School την Τρίτη 11 Οκτωβρίου. Και τα τέσσερα μέλη των U2 πήγαν στο ίδιο σχολείο και δημιούργησαν εκεί το συγκρότημα το 1976. Τις πρώτες ημέρες τους, οι U2 έκαναν πρόβες στο σχολείο όταν ήταν κλειστό.

Οι μαθητές της τρίτης τάξης του Λυκείου του σχολείου ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθούν στη βιβλιοθήκη γύρω στις 2.30 μ.μ. και πολλοί από αυτούς είχαν υποψιαστεί ότι θα είχαν έναν επώνυμο επισκέπτη.

Ο Bono ξεναγήθηκε στο σχολείο, επισκέφθηκε την αίθουσα μουσικής και συναντήθηκε με ορισμένους μαθητές και καθηγητές.

Στη συνέχεια, περίπου 140 μαθητές της της τρίτης τάξης του Λυκείου είχαν την τύχη να συναντήσουν τον Bono, ο οποίος έσφιξε το χέρι σε μερικούς από αυτούς καθώς έφευγε, αφού είχε μιλήσει μαζί τους στη βιβλιοθήκη το μεσημέρι.

«Ήταν πολύ καλός και φαινόταν αρκετά προσγειωμένος. Δεν είχε μεγάλη συνοδεία μαζί του, μόνο μερικούς ανθρώπους που φαίνεται ότι δούλευαν μαζί του. Μίλησε για λίγο και στη συνέχεια διάβασε για λίγο από το νέο βιβλίο του», δήλωσε ένας μαθητής στην Irish Independent.

Από τους μαθητές ζητήθηκε να μην φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τον διάσημο τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, τραβούσε πλάνα ένα επαγγελματικό συνεργείο, γεγονός που δημιούργησε εικασίες ότι ο Bono ενδέχεται να ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για να συνοδεύσει την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του.

«Οι περισσότεροι από τους μαθητές της τρίτης τάξης γνώριζαν ποιος ήταν, αλλά μερικοί από τους μικρότερους σίγουρα δεν γνώριζαν και δεν καταλάβαιναν για ποιο λόγο γινόταν τόσος θόρυβος», πρόσθεσε ο μαθητής.

«Έδειχνε αρκετά ταπεινός και δεν ήταν πραγματικά επιδεικτικός, δεδομένου του ποιος είναι. Σίγουρα έδωσε σε όλους ένα μικρό ενθουσιασμό», τόνισε.

«Μερικοί καθηγητές ήρθαν να σταθούν στο πίσω μέρος και να τον ακούσουν να μιλάει, οπότε είχε συγκεντρωθεί μία μεγάλη ομάδα που τον άκουγε να μιλάει για περίπου μία ώρα», συνέχισε.

Στην επίσημη σελίδα των U2 στο Twitter δημοσιεύθηκε μία φωτογραφία του Bono με μία ομάδα μαθητών του Mount Temple, με τον τραγουδιστή να σχολιάζει: «Επέστρεψα πίσω στη βιβλιοθήκη του Mount Temple. Το μέλλον είναι πράγματι λαμπρό».

Was back in the library at Mount Temple. The future is bright indeed. pic.twitter.com/5AU33oExY1

— U2 (@U2) October 12, 2022