Bono: Το ποίημα που έγραψε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος του Λευκού Οίκου για τους φίλους της Ιρλανδίας, που παρατίθεται κάθε χρόνο για τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου στις 17 Μαρτίου, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των των Ηνωμένων Πολιτειών, Νάνσι Πελόζι, εκφώνησε ένα ποίημα του τραγουδιστή των U2, τον Bono.

«Πήρα αυτό το μήνυμα σήμερα το πρωί από τον Bono», είπε η Πελόζι κατά τη διάρκεια του γεύματος, στο οποίο παρευρέθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και συνέχισε: «Οι περισσότεροι από εμάς, είτε είμαστε στην Ιρλανδία είτε εδώ, οπουδήποτε κι αν είμαστε, ο Bono είναι ένα πολύ ιρλανδικό κομμάτι των ζωών μας».

Ο Bono σημείωσε σε ένα μήνυμά στο Twitter ότι συνήθως στέλνει στην Νάνσι Πελόζι ένα χιουμοριστικό ποιηματάκι για να διαβάσει στο γεύμα, ωστόσο για τη φετινή εκδήλωση επέλεξε να γράψει ένα «ακανόνιστο» ποίημα που δεν ήταν «καθόλου αστείο».

Στο ποίημά του, ο Bono έκανε αναφορά στη «θλίψη και τον πόνο της Ιρλανδίας» – πιθανότατα αναφερόμενος στις Ταραχές, την εθνο-εθνικιστική σύγκρουση μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία διήρκεσε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως το ’98.

Ο τραγουδιστής των U2 παρομοίασε τις Ταραχές με την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία και υποστήριξε ότι «το πρόσωπο του Αγίου Πατρικίου είναι σήμερα ο (πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι».

Ο Bono διευκρίνισε ότι το ποίημα «δεν γράφτηκε για να δημοσιευθεί», αλλά το ανάρτησε στο Twitter μέσω του λογαριασμού των U2 μαζί με ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό: «Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας και του ηγέτη του», ανέφερε.

Οι U2 έχουν τοποθετηθεί ξανά για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram την περασμένη εβδομάδα το συγκρότημα εξήρε την αντοχή του ουκρανικού λαού.

«Ο ουκρανικός λαός διδάσκει στον υπόλοιπο κόσμο πώς μοιάζει η ελευθερία, ποια είναι η αίσθηση της ελευθερίας και κυρίως πώς ενεργεί η ελευθερία. Ο νταής στη γειτονιά δεν θα επικρατήσει. Ευλογημένες να είναι οι ποιητικές ψυχές σας. Σας έχουμε στις προσευχές μας», έγραψαν οι U2.

‘I’ve a tradition of sending a limerick to @SpeakerPelosi’s St. Patrick’s Day lunch over the years. This year the limerick is irregular & not funny at all. We stand with the people of Ukraine & their leader. It wasn’t written to be published, but since it’s out, here it is.’-Bono pic.twitter.com/pLkE59DSxU

— U2 (@U2) March 17, 2022