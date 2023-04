Bono: Όταν ο Frank Sinatra τον είχε χλευάσει για τα ρούχα του

Καυστικός ήταν ο Frank Sinatra με την εμφάνιση των μελών των U2 τη δεκαετία του 1980.

Ο Bono αποκάλυψε ότι ο Frank Sinatra τον είχε χλευάσει για τα ρούχα του.

Ο 62χρονος frontman των U2 βρισκόταν στο κοινό μίας εμφάνισης του Frank Sinatra στο Λας Βέγκας τη δεκαετία του 1980 μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, τους The Edge, Larry Mullen Jr και Adam Clayton, όταν ο εμβληματικός ερμηνευτής τους είπε ότι έδειχναν σαν να μην είχαν ξοδέψει ούτε «μία δεκάρα» για την γκαρνταρόμπα τους.

Ο Bono μίλησε στον Zane Lowe στο Apple Music 1 και ρωτήθηκε για την αγαπημένη του στιγμή στο Λας Βέγκας ενόψει των εμφανίσεων των U2 στο νέο χώρο «Sphere» της πόλης, κόστους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Λοιπόν, η στιγμή από το Λας Βέγκας είναι – είναι και λίγο Χόλιγουντ, αλλά λοιπόν πήγαμε στον Sinatra και ο κόσμος πλήρωνε χίλια δολάρια το τραπέζι, ίσως και περισσότερα. Εμείς ήμασταν εκεί μέσα δωρεάν. Ήμασταν κατά κάποιο τρόπο ντυμένοι ως U2, ό,τι κι αν ήταν αυτό τη δεκαετία του ’80», θυμήθηκε ο Bono.

«Ο Sinatra λοιπόν περπατάει μπροστά στη σκηνή και είναι απλά εκεί. Και αν είσαι τραγουδιστής, ο Sinatra είναι σε άλλο επίπεδο. Και λέει: “Ναι, ποιος άλλος είναι εδώ;”. Είναι η Elizabeth Taylor εκεί, ο τάδε και ο δείνα εδώ», συνέχισε.

«Υπήρχαν αστέρες παντού. Και κάνει αυτό το πράγμα: “Λοιπόν, απόψε έχουμε, είναι το νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, αυτοί οι άνθρωποι. Είναι από την Ιρλανδία. Λέγονται U2 και είναι εδώ”», περιέγραψε ο Bono.

Οι U2 σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να χαιρετήσουν τον Frank Sinatra και να ευχαριστήσουν το κοινό για το χειροκρότημα, όμως δεν περίμεναν το σχόλιο που θα ακολουθούσε.

«Και έτσι τα φώτα πέφτουν πάνω μας. Υποθέτω είναι όπως το έχουμε δει στις ταινίες. Οπότε σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και χαιρετήσαμε γιατί αυτό πρέπει να κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Και ο Frank απομακρύνεται και λέει: “Δεν έχετε ξοδέψει ούτε μία δεκάρα για τα ρούχα σας”», αποκάλυψε ο Bono.

Ο Frank Sinatra, ο οποίος πέθανε το 1998 σε ηλικία 82 ετών, φέρεται επίσης να είχε πει κάποτε στον Bono ότι συνήθως «δεν κάνει παρέα με άντρες που φοράνε σκουλαρίκια».

Παρ’ όλα αυτά, έκαναν ένα ντουέτο στο κλασικό τραγούδι «I’ve Got You Under My Skin» του Cole Porter στο άλμπουμ «Duets» του Frank Sinatra που κυκλοφόρησε το 1993.

Ο Bono πρόσθεσε στον Zane Lowe σχετικά με τη φιλία των U2 με τον Frank Sinatra: «Ήταν ένα rock and roll συγκρότημα που ήθελε να κάνει παρέα με έναν αοιδό. Ήταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου».

Τη Δευτέρα 24 Απριλίου, οι U2 ανακοίνωσαν ότι οι εμφανίσεις τους με τίτλο «U2:UV Achtung Baby» στο νεόδμητο «Sphere» του Λας Βέγκας θα ξεκινήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου.