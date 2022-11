«Γράψαμε ένα τραγούδι για εκείνον, αλλά δυστυχώς πέθανε πριν προλάβει να το ηχογραφήσει», αποκάλυψε ο Bono.

Ο Bono είχε γράψει ένα τραγούδι για τον Frank Sinatra λίγο πριν από τον θάνατο του εμβληματικού τραγουδιστή.

Ο τραγουδιστής των U2 αποκάλυψε κατά τη διάρκεια εμφάνισής τους στην τηλεοπτική εκπομπή «The Graham Norton Show» του BBC ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για τον Frank Sinatra, ο οποίος «πέθανε πριν προλάβει να το ηχογραφήσει».

«Ήταν ένας σκληρός τύπος και με ελκύουν οι σκληροί άνθρωποι. Μου είπε: “Είσαι ο μόνος άντρας με σκουλαρίκι που πρόκειται να μου αρέσει”», θυμήθηκε ο Bono.

«Γράψαμε ένα τραγούδι για εκείνον που ονομαζόταν “Two Shots Of Happy, One Shot Of Sad”, αλλά δυστυχώς πέθανε πριν προλάβει να το ηχογραφήσει», αποκάλυψε.

Ο Frank Sinatra πέθανε τον Μάιο του 1998, σε ηλικία 82 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή.

Παρόλο που ο Frank Sinatra δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει το τραγούδι που είχε γράψει ο Bono, στην πραγματικότητα οι δύο καλλιτέχνες είχαν ενώσει τις φωνές του λίγα χρόνια νωρίτερα.

Το 1993, ο Frank Sinatra είχε ηχογραφήσει μία νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού «I’ve Got You Under My Skin» σε συνεργασία με τον Bono για το άλμπουμ του «Duets».

Εν τω μεταξύ, τον Νοέμβριο του 1993, παράλληλα με το «Duets» του Frank Sinatra, οι U2 κυκλοφόρησαν το «Stay (Faraway, So Close!)» ως το τελευταίο single από το άλμπουμ τους «Zooropa».

Και τα δύο τραγούδια κυκλοφόρησαν μάλιστα σε ένα κοινό single με το «Stay (Faraway, So Close!)» των U2 στην πρώτη πλευρά και το «I’ve Got You Under My Skin» στη δεύτερη πλευρά.

Ο Bono εξήγησε επίσης στο «The Graham Norton Show» τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να γράψει το νέο βιβλίο του «Surrender: 40 Songs, One Story».

Ο 62χρονος τραγουδιστής, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για τον ακτιβισμό του και το φιλανθρωπικό έργο του, είπε: «Ήθελα να εξηγήσω στους φίλους και την οικογένειά μου τι είχα κάνει με τις ζωές τους».

«Μου έδωσαν την άδεια να γίνω καλλιτέχνης και ακτιβιστής ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, και δεν μιλάμε στ’ αλήθεια γι’ αυτά τα πράγματα στο τραπέζι του φαγητού», είπε.

«Αποδεικνύεται ότι το πιο εξαιρετικό πράγμα για εμένα είναι οι σχέσεις στις οποίες βρίσκομαι», σημείωσε.

Όσον αφορά τη σχέση του με τα υπόλοιπα μέλη των U2 ανέφερε: «Γνώρισα τους περισσότερους από αυτούς μέσα σε μια εβδομάδα στο σχολείο και νομίζω ότι η μακροημέρευση προέρχεται από την κοινότητα των ανθρώπων που ξέρει ποιος είσαι και πώς έγινες αυτός που είσαι, έχουμε κοινές αναμνήσεις.»

Στην ερώτηση αν οι U2 ετοιμάζουν νέα μουσική, ο Bono απάντησε: «Θέλουμε να κάνουμε έναν πραγματικά παράλογο κιθαριστικό δίσκο, πραγματικό, σωστό rock and roll».