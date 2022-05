Ο Bono και ο Edge των U2 τραγούδησαν σε καταφύγιο στο Κίεβο της Ουκρανίας

Μετά από προσωπική πρόσκληση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Bono και ο Edge των U2 επισκέφθηκαν την Κυριακή 8 Μαΐου το Κίεβο για να δώσουν μια ακουστική συναυλία σε έναν από τους σταθμούς του μετρό της πόλης που έχουν μετατραπεί σε καταφύγιο.

«Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν αγωνίζονται μόνο για τη δική σας ελευθερία, αγωνίζεστε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία», είπε ο Bono στο κοινό, στο οποίο βρέθηκαν και στρατιώτες. «Προσευχόμαστε να χαρείτε σύντομα λίγη από αυτή την ειρήνη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους Irish Times, ο Bono τραγούδησε επιτυχίες των U2 όπως τα «With or Without You», «Desire», «Angel of Harlem» και «Vertigo». Επίσης ερμήνευσε το «Stand By Me» (Στάσου Στο Πλευρό Μου), του Ben E. King και αντικατέστησε τους στίχους του τραγουδιού ώστε να αναφέρουν «Στάσου στην Ουκρανία».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης, το δίδυμο των U2 πλαισιώθηκε στην αυτοσχέδια σκηνή του από Ουκρανούς μουσικούς που αναγκάστηκαν να πολεμήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. Ο τραγουδιστής Taras Topolya από το ουκρανικό συγκρότημα Antytila, το οποίο συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Ed Sheeran, ήταν μεταξύ αυτών που τραγουδούσαν μαζί με τον Bono.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι μας προσκάλεσε να εμφανιστούμε στο Κίεβο ως ένδειξη αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό και έτσι αυτό ήρθαμε να κάνουμε», έγραψαν ο Bono και οι Edge των U2 στο Twitter την Κυριακή.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine

— U2 (@U2) May 8, 2022