Το video clip του «When We Were Us» είναι εμφάνιση των Bon Jovi με ενέργεια και παλμό, αλλά και μία αναδρομή στο παρελθόν.

Οι κορυφαίοι Bon Jovi δίνουν εικόνα στο «When We Were Us», ένα από τα δύο ολοκαίνουρια τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στην επανέκδοση του τελευταίου δίσκου τους, «This House Is Not For Sale».

Χάρη στην επανακυκλοφορία του, το άλμπουμ αναρριχήθηκε εκ νέου στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200». Το «This House Is Not For Sale» κατέκτησε για πρώτη φορά το πρώτη θέση στις 26 Νοεμβρίου, έχοντας πάρει ώθηση από την προσφορά που υπήρχε με κάθε αγορά εισιτηρίου για την περιοδεία της μπάντας.

Η περιοδεία των Bon Jovi αρχίζει στις 14 Μαρτίου από το Ντένβερ και έχει προγραμματισμένες συνολικά 24 συναυλίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το φινάλε να δίνεται το Μάιο στην Ουάσιγκτον. Εκτιμάται ότι θα πουληθούν περίπου 350.000 με 375.000 εισιτήρια.

Το συγκρότημα πρόσφερε τη στάνταρ έκδοση από το CD του «This House Is Not For Sale» με κάθε διαδικτυακή αγορά εισιτηρίου. Οι πωλήσεις που έχουν υπολογιστεί αφορούν μόνο όσους αγοραστές εισιτηρίων εξαργύρωσαν την προσφορά και παρέλαβαν το CD, αφού αρκετοί επέλεξαν να μην το κάνουν.

Το video clip «When We Were Us» μεταφέρει το θεατή σε μία από τις εμφανίσεις των Bon Jovi, γεμάτη ενέργεια και παλμό και παράλληλα κάνει αναδρομή στο παρελθόν με πλάνα από παλαιότερες μεγαλειώδεις συναυλίες της ροκ μπάντας μπροστά σε χιλιάδες κόσμου.

Το «This House Is Not For Sale» είναι το τρίτο άλμπουμ που κάνει επανείσοδο κατευθείαν στο Νο1 του «Billboard 200».

Το επίτευγμα έχει επαναλάβει η συλλογή «The Very Best of Prince» μετά το θάνατο του Prince το 2016 και το «Traveller» του Chris Stapleton. Επίσης, οι 15 μήνες που μεσολάβησαν είναι το μεγαλύτερο διάστημα που χρειάστηκε ένας δίσκος για να ανακαταλάβει την κορυφή.

Στις 14 Απριλίου, θα λάβει χώρα η τελετή εισαγωγής των Bon Jovi στο Rock & Roll Hall of Fame, σε μία ύψιστη τιμή που έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχημένης πορείας τους μέχρι σήμερα.