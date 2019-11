Ένα τραγούδι για τους βετεράνους που επέστρεψαν στην πατρίδα τους, όμως συνεχίζουν να παλεύουν με τους εφιάλτες.

Οι Bon Jovi επανεμφανίζονται δισκογραφικά και κυκλοφορούν το τραγούδι «Unbroken» με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «To Be Of Service».

Το φιλμ εξερευνά τις αξιοσημείωτες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στις ζωές βετεράνων αμερικανών στρατιωτικών που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες ύστερα από τη θεραπεία με εκπαιδευμένους σκύλους.

Πολλοί βετεράνοι μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους υποφέρουν από κατάθλιψη και αισθάνονται αποκομμένοι από τον κόσμο που γνώριζαν κάποτε. Η οικογένεια και οι παλιοί φίλοι τους, τους φαίνονται ξένοι και δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην κανονική ζωή ως πολίτες

Συχνά τα φάρμακα και η θεραπεία που παρέχονται δεν βοηθούν τους βετεράνους που είναι «φυλακισμένοι» στις πληγές τους και υποφέρουν προσπαθώντας να διαχειριστούν ακόμη και τις πιο συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες.

Όσοι έχουν λάβει έναν εκπαιδευμένο σκύλο έχουν γνωρίσει την ανιδιοτελής αγάπη και την υποστήριξη που έθεσε τα θεμέλια για να επανασυνδεθούν με τον έξω κόσμο και να μάθουν να αισθάνονται ξανά.

Εκτός από την παροχή σταθερής συντροφιάς, αυτοί οι σκύλοι βοηθούν τους βετεράνους να ξεπερνούν τους φόβους τους. Τους βοηθούν να κοιμούνται χωρίς εφιάλτες, τις υποστηρίζουν καθώς αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις και, με την πάροδο του χρόνου, αποκαθιστούν την ικανότητά τους να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ανεξάρτητοι, να εμπιστεύονται και να αγαπούν και πάλι.

Το ντοκιμαντέρ «To Be Of Service», με την υπογραφή του υποψήφιου για Oscar σκηνοθέτη Josh Aronson, συνάντησε βετεράνους από διαφορετικά σημεία των ΗΠΑ πριν αποκτήσουν το δικό τους εκπαιδευμένο σκύλο και τους επισκέφτηκε ξανά μετά από μήνες για να δει την πρόοδο που έχουν σημειώσει.

Όσον αφορά τους Bon Jovi, το «Unbroken» είναι η πρώτη δισκογραφική εμφάνισή τους μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «This House Is Not For Sale» (2016).