Bon Jovi: Το «Livin’ On A Prayer» ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube

Η θρυλική επιτυχία των Bon Jovi συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Οι Bon Jovi σημείωσαν ένα νέο ορόσημο στο YouTube. Το μουσικό βίντεο για το κλασικό τραγούδι τους «Livin’ On A Prayer» έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών.

Το «Livin’ On A Prayer» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1986 και ήταν το δεύτερο single από το άλμπουμ «Slippery When Wet» των Bon Jovi.

Το «Slippery When Wet» παραμένει μέχρι σήμερα το εμπορικότερο άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει Bon Jovi. Επίσης, παρέμεινε στην κορυφή του Billboard 200 για οκτώ εβδομάδες και έχει γίνει διαμαντένιο.

Το άλμπουμ περιέχει τρία τραγούδια που κυριάρχησαν τα επόμενα χρόνια: το «Wanted Dead or Alive», το «You Give Love A Bad Name» και, φυσικά, το «Livin’ On A Prayer».

Το «Livin’ On A Prayer» κατέκτησε το Νο. 1 στο Billboard Hot 100 και έγινε το δεύτερο συνεχόμενο Νο. 1 των Bon Jovi μετά το «You Give Love A Bad Name». Οι Bon Jovi ήταν το πρώτο hard rock συγκρότημα που ανέβηκε στην κορυφή του Hot 100 με δύο διαδοχικά singles. Το «Livin’ On A Prayer» έχει επίσης γίνει τριπλά πλατινένιο στην αμερικανική αγορά.

Το μουσικό βίντεο για το «Livin’ On A Prayer», σε σκηνοθεσία του Wayne Isham, γυρίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1986 στο Grand Olympic Auditorium στο Λος Άντζελες και συνδυάζει πλάνα από τις πρόβες και τη ζωντανή εμφάνιση των Bon Jovi.

Σε ένα σημείο του βίντεο, ο frontman του συγκροτήματος Jon Bon Jovi πετάει πάνω από το πλήθος με τη βοήθεια ενός ιμάντα.

Το «Livin’ On A Prayer» είναι ένα από τα πολλά μουσικά βίντεο που προηγήθηκαν της ύπαρξης του YouTube και έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν 1 δισεκατομμύριο προβολές στην πλατφόρμα.

Στα υπόλοιπα music videos συγκαταλέγονται το «November Rain» των Guns N’ Roses, το οποίο έφτασε στον αριθμό του 1 δισεκατομμυρίου προβολών τον Ιούλιο του 2018, και το τραγούδι τους «Sweet Child O’ Mine», το οποίο σημείωσε το ορόσημο τον Οκτώβριο του 2019. Επιπλέον, το «Bohemian Rhapsody» των Queen ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές τον Ιούλιο του 2019.

Τον Ιούλιο του 2021 το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube έσπασε και το «It’s My Life» των Bon Jovi.

Το «Livin’ On A Prayer», ένας τραγούδι ενθάρρυνσης για την εργατική τάξη, αποτύπωσε την οικονομική δυσπραγία της εποχής. Επικεντρωνόταν στο φανταστικό ζευγάρι του Tommy και της Gina που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την πίστη τους καθώς πάσχιζαν να επιβιώσουν.

Η επιτυχία των Bon Jovi συνεχίστηκε και μετά το «Livin’ On A Prayer». Το συγκρότημα κέρδισε άλλα πέντε No. 1 άλμπουμ, επέστρεψαν τη νέα χιλιετία με το άλμπουμ «Crush» (200) και το τραγούδι «It’s My Life», που αναφέρεται στην επιμονή του Tommy και της Gina.

Το 2009, ο Jon Bon Jovi και ο Richie Sambora εντάχθηκαν στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών και το 2018 οι Bon Jovi εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οι Bon Jovi έχουν εδραιωθεί ως θρύλοι της ροκ και αυτό χάρη σε χαρακτηριστικές επιτυχίες όπως το «Livin’ On A Prayer» που θα συνεχίσουν να προκαλούν αίσθηση για τις επόμενες δεκαετίες.