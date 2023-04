Οι Bon Jovi επαινούν τη δύναμη των κατοίκων της Οδησσού – Ετοιμάζονται για μάχη ακούγοντας το «It’s My Life»

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Οδησσό δεκάδες κάτοικοι της πόλης ετοιμάζουν φράγματα κατά των ρωσικών δυνάμεων, ενώ ένα νεαρός άνδρας με ντραμς παίζει τον επαναστατικό σκοπό του διάσημου τραγουδιού «It’s My Life» των Bon Jovi.

Το βίντεο διαδόθηκε μέσω του Twitter την Τρίτη, με τους χρήστες της πλατφόρμες να εκφράζουν την ελπίδα τους ότι το ροκ συγκρότημα θα το προσέξει. «Μπορεί κάποιος να το δείξει αυτό στους Bon Jovi παρακαλώ;», ρώτησε ο Ουκρανός διπλωμάτης Olexander Scherba.

Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Οι Bon Jovi αναδημοσίευσαν το βίντεο, παραθέτοντας στη λεζάντα έναν στίχο από το «It’s My Life»: «Αυτό είναι για εκείνους που στάθηκαν στο ύψος τους… Οδησσός, Ουκρανία. #SlavaUkraini».

Το «Slava Ukraini» μεταφράζεται ως «Δόξα στην Ουκρανία».

Το τραγούδι των Bon Jovi αποκτά μια νέα ζωή ως ύμνος της ουκρανικής αντίστασης. Την Κυριακή 20 Μαρτίου, σε μια αντιπολεμική συναυλία στο Βερολίνο, το ουκρανικό συγκρότημα Selo i Ludy τραγούδησε το «It’s My Life» μέσω livestream από ένα καταφύγιο στο Χάρκοβο.

Η συναυλία «Sound of Peace» στην πύλη του Βρανδεμβούργου του Βερολίνου συγκέντρωσε σχεδόν 12 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Στο βίντεο που μοιράστηκαν οι Bon Jovi, μια αλυσίδα ανθρώπων οργανώθηκε κατά μήκος της παραλίας για να γεμίσει σακούλες άμμου και να τις φορτώσει σε ένα φορτηγό.

Πολίτες γεμίζουν σακούλες άμμου στην Οδησσό λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και τις χρησιμοποιούν για να προστατεύσουν μνημεία και αξιοθέατα στην υπερήφανη ιστορική πόλη, όπως μετέδωσαν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Φωτογραφίες από την Οδησσό απεικονίζουν σακιά άμμου να βρίσκονται στους δρόμους, να στοιβάζονται γύρω από το Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Οδησσού και να καλύπτουν ένα μνημείο του Δούκα ντε Ρισελιέ, που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της πόλης.

Μαρτυρίες που δημοσιεύθηκαν στις αρχές του μήνα περιέγραφαν ότι ο κόσμος τραγουδούσε ενώ έχτιζε οδοφράγματα σε όλη την πόλη τραγούδια όπως το «Don’t Worry, Be Happy» του Bobby McFerrin, καθώς και τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας και άλλα πατριωτικά τραγούδια.

Αν και η Οδησσός, μία τοποθεσία με έντονο ελληνικό στοιχείο, έχει αποφύγει μέχρι στιγμής το επίπεδο των βομβαρδισμών και των μαχών που παρατηρούνται σε άλλες παράκτιες περιοχές, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η πόλη είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική επιβίωση της Ουκρανίας, καθώς περισσότερο από το μισό εμπόριο της χώρας διακινείται μέσω του λιμανιού της.

Η οικονομική και συμβολική σημασία της Οδησσού καθιστά την πόλη κρίσιμο στρατηγικό στόχο για τον ρωσικό στρατό.

Την Τρίτη, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πέντε πυραύλους από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Οδησσό, αλλά κανένας από αυτούς δεν έπληξε τον στόχο του.

«Από τις 23 Μαρτίου, η κατάσταση στην πόλη και την περιοχή είναι σταθερή και υπό έλεγχο. Ο εχθρός συνεχίζει να ασκεί ψυχολογική πίεση στον άμαχο πληθυσμό της περιοχής της Οδησσού», ανακοίνωσε χθες ο αξιωματικός Βλαντισλάβ Ναζάροφ της 122ης ταξιαρχίας των αμυντικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

