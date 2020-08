Bon Jovi: Στη Νέα Υόρκη της πανδημίας με το video του «Do What You Can»

Ο Jon Bon Jovi βγήκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να διαπιστώσει αυτοπροσώπως τη δύναμη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την πανδημία.

Ο Jon Bon Jovi μας ξεναγεί στη Νέα Υόρκη της πανδημίας με το video για το τραγούδι «Do What You Can».

Γνωστός για το εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο του, ο Jon πέρασε τις πρώτες εβδομάδες της καραντίνας βοηθώντας στη σίτιση όσων είχαν ανάγκη και εργάστηκε ο ίδιος στο κοινοτικό εστιατόριο «JBJ Soul Kitchen» που έχει δημιουργήσει στο Red Bank του Νιού Τζέρσεϊ.

Καθώς αποκαλεί τον εαυτό του ως «hall of fame λαντζέρη», ο Jon φωτογραφήθηκε από τη σύζυγό του Dorothea επί τω έργω στο εστιατόριο, δημοσιεύοντας αργότερα τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα: «Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις… Κάνε αυτό που μπορείς».

Ο Jon Bon Jovi βρήκε αμέσως την έμπνευση και μέχρι την επόμενη ημέρα είχε δημιουργήσει ένα ολόκληρο τραγούδι.

To «Do What You Can» θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των Bon Jovi με τίτλο «2020», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 2 Οκτωβρίου.

Οι στίχοι του «Do What You Can» διηγούνται μια λυπητερή ιστορία που ζωντανεύει μέσα από το βίντεο του τραγουδιού.

Καθώς η πανδημία έβαλε λουκέτο στη Νέα Υόρκη, ο Jon Bon Jovi βγήκε στους δρόμους της πόλης για να διαπιστώσει αυτοπροσώπως το ψυχικό σθένος και τη δύναμη των καθημερινών ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη κρίση.

«Το γύρισμα του βίντεο στους σχεδόν άδειους δρόμους του Μανχάταν εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης, λέει πραγματικά την ιστορία του “Do What You Can” από το μέρος που την έζησα. Και ξέρω ότι αυτοί οι άδειοι δρόμοι μοιάζουν με τόσα πολλά μέρη της Αμερικής που μάχονται με αυτήν την πανδημία», δηλώνει ο κεντρικός τραγουδιστής των Bon Jovi.

«Όμως ήταν έμπνευση να δεις την ιστορία των καθημερινών ηρώων που δείχνουν εκπληκτικό κουράγιο και το βίντεο, όπως και το τραγούδι, αποπνέει πολύ ελπίδα», προσθέτει.