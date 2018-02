Το τελευταίο άλμπουμ των κορυφαίων Bon Jovi επανακυκλοφορεί με επιπλέον περιεχόμενο δύο ολοκαίνουρια τραγούδια.

Οι Bon Jovi, τα παγκόσμια εμβλήματα της ροκ που εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame για το 2018, επανακυκλοφορούν τον τελευταίο δίσκο τους «This House Is Not For Sale» με την ετικέτα της Island Records / Universal Music.

Η νέα έκδοση περιέχει δύο ολοκαίνουρια τραγούδια, το «When We Were Us» και το «Walls».

Το «This House Is Not For Sale» κυκλοφόρησε αρχικά στις 4 Νοεμβρίου 2016. Με το ντεμπούτο που σημείωσε στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200», χαρίζοντας στους Bon Jovi την έκτη πρωτιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παγκοσμίως, ο δίσκος έφτασε στο Νο1 σε Αυστραλία και Αυστρία, στο Νο2 σε Ισπανία και Ελβετία, στο Νο3 σε Καναδά και Γερμανίδα, ενώ βρέθηκε στο Top 10 σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σκωτία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «This House Is Not For Sale» ήταν η πρώτη σημαντική κυκλοφορία των Bοn Jovi μετά το «What About Now» (2015) και ο τέταρτος συνεχόμενος πλατινένιος δίσκος που έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του «Billboard 200», δίνοντας συνέχεια στο σερί των «Lost Highway» (2007), «The Circle» (2009) και «What About Now».

Με μία ένδοξη καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερο από τρεις δεκαετίας από τότε που σχηματίστηκαν το 1983, οι Bon Jovi έχουν κερδίσει μία θέση στο πάνθεον της παγκόσμιας ροκ.

Με πωλήσεις άνω των 130 εκατομμυρίων άλμπουμ διεθνώς, έναν εκτεταμένο κατάλογο από hit anthems, πάνω από 2.800 συναυλίες 50 χώρες για 35+ εκατομμύρια κοινού και έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια μόνο την τελευταία δεκαετία, οι Bοn Jovi είναι η πιο ολοκληρωμένη rock and roll μπάντα.

Η τελετής εισαγωγής των Bon Jovi στο Rock & Roll Hall of Fame θα γίνει τον Απρίλιο.

Ακούστε το «When We Were Us»:

Και το «Walls»: