Οι Bon Jovi κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «2020»

Οι Bon Jovi σχολιάζουν υπό το δικό τους μουσικό πρίσμα τα φλέγοντα γεγονότα του 2020: Από την πανδημία και τη φυλετική ανισότητα μέχρι τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Σε μία χρονιά που έχει αλλάξει κάθε σχέδιο και προγραμματισμό, οι Bon Jovi κυκλοφορούν μέσω της Island Records / Universal Music το 15ο studio album τους, με τίτλο «2020».

Η νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος που ανήκει στο Hall of Fame του Rock & Roll επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον περασμένο Μάιο, αποτελώντας ένα άλμπουμ που είχε επικεντρωθεί στη δύσκολη και κρίσιμη χρονιά των εκλογών στις ΗΠΑ.

Όπως η υπόλοιπη Αμερική και ολόκληρος ο πλανήτης, ο Jon Bon Jovi βρέθηκε απροσδόκητα εν μέσω μιας πανδημίας που μεταβάλλει τον κόσμο, την οποία ακολούθησαν γρήγορα τα συγκλονιστικά γεγονότα σχετικά με τον θάνατο του George Floyd και η άνοδος των κινημάτων που διεκδικούν τη φυλετική ισότητα.

Έτσι, λοιπόν, ο κεντρικός τραγουδιστής των Bon Jovi ήξερε ότι υπήρχαν πολλά ακόμη να πει και να γράψει για το 2020.

Στο προσωπικό του στούντιο γεννήθηκαν δύο νέα τραγούδια, το «American Reckoning» και το «Do What You Can», τα οποία πραγματεύονται τα γεγονότα της φετινής χρονιάς και έκαναν το νέο άλμπουμ των Bon Jovi ένα ολοκληρωμένο έργο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. 2020 is out now! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bon Jovi (@bonjovi) στις 1 Οκτ, 2020 στις 9:07 μμ PDT

Το άλμπουμ «2020» έχει ήδη λάβει τους επαίνους των μέσων ενημέρωσης, με το USA Today να το αποκαλεί «εξαιρετικό» και το Associated Press να σημειώνει ότι βάθος των στίχων στα τραγούδια του άλμπουμ «καταγράφουν τον πόνο, την απώλεια, τον φόβο και τον θάνατο από τον κορονοϊό, τις δολοφονίες από την αστυνομία και τις μαζικές ένοπλες επιθέσεις».

Στο νέο δίσκο του κορυφαίου rock του συγκροτήματος συμπεριλαμβάνεται και η φιλανθρωπική σύμπραξη του Jon Bon Jovi με τον Πρίγκιπα Harry, μία συνάντηση κορυφής που είχε ως αποτέλεσμα το τραγούδι «Unbroken».

Όλα τα έσοδα από το «Unbroken» θα παραχωρηθούν στο ίδρυμα Invictus Games Foundation για την ανάρρωση και την αποκατάσταση του τραυματισμένου ή άρρωστου προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το άλμπουμ «2020» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το «This House Is Not For Sale» (2016), το οποίο σηματοδότησε την έκτη δισκογραφική δουλειά των Bon Jovi που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ.