Το soundtrack του «Bohemian Rhapsody» περιέχει τις πιο δημοφιλείς επιτυχίες των Queen και σπάνιες ηχογραφήσεις – ντοκουμέντα.

Το «Bohemian Rhapsody» των Queen, το soundtrack της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από λίγο καιρό, βρίσκεται αυτήν την εβδομάδα (47/2018) στο Νo. 1 του IFPI Chart, της κατάταξης που καταγράφει τις φυσικές πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα.

To άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen, όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions», «The Show Must Go On», «We Will Rock You» και άλλα.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στα χρονικά, κυκλοφορούν ως κομμάτι του soundtrack τραγούδια από την επική συναυλία «Live Aid» του 1985.

Το «Bohemian Rhapsody» είναι μία ωδή στους Queen, στη μουσική τους και στον ξεχωριστό τραγουδιστή τους, τον Freddie Mercury, ο οποίος αψήφησε τα στερεότυπα και τους συμβιβασμούς για να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του πλανήτη.

Η ταινία ακολουθεί τη ραγδαία άνοδο της μπάντας μέσα από τα εμβληματικά τραγούδια και τον επαναστατικό τους ήχο.

Οι Queen έχουν αφήσει μία κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει τους ασυμβίβαστους, τους ονειροπόλους και τους λάτρεις της μουσικής μέχρι και σήμερα.

Αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα όπου δύο soundtracks της Universal Music καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις του «IFPI Albums Chart» στην Ελλάδα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το soundtrack του «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper, το οποίο είχε κατακτήσει την κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα (46/2018).