Bob Marley: Καινούργιο video για το «No Woman, No Cry»

Το «No Woman, No Cry» είναι ένα από τα δημοφιλή τραγούδια του Bob Marley.

Ένα νέο μουσικό βίντεο για το κλασικό τραγούδι «No Woman, No Cry» του Bob Marley κυκλοφόρησε προς τιμήν της Διεθνούς Ημέρας Reggae.

Σε σκηνοθεσία του Kristian Mercado Figueroa, το επτάλεπτο video clip δείχνει μια οικογένεια χωρισμένη σε διαφορετικές χώρες, με μια μητέρα που αγωνίζεται να μεγαλώσει τα παιδιά της μόνη της στην Τζαμάικα και έναν πατέρα που εργάζεται ακούραστα ως οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη για να φροντίσει την οικογένειά του πίσω στην πατρίδα.

Είναι μια συναρπαστική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η φτώχεια εξαναγκάζει τις οικογένειες να ζουν χωριστά για να μπορέσουν να καλύψουν βιοτικές ανάγκες.

Στις 24 Ιουλίου το άλμπουμ «Legend» του Bob Marley από το 1984 θα κυκλοφορήσει ξανά σε περιορισμένη έκδοση από τη Universal Music Enterprises (UMe), διαθέτοντας το πρωτότυπο εξώφυλλο του LP με μια εικόνα του καλλιτέχνη.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Bob Marley, όπως τα «One Love / People Get Ready», «Get Up, Stand Up», «Is This Love», «Jammin», «Could You Be Loved» και «Three Little Birds».

Εκτός από το νέο μουσικό βίντεο για «No Woman, No Cry» για τη Διεθνή Ημέρα Reggae, στο επίσημο κανάλι του Bob Marley στο YouTube δημοσιεύονται ακόμα περισσότερα video clips, καθώς και τα τέσσερα video της σειράς «Bοb Marley: Legacy Episodes».

Παράλληλα έκανε πρεμιέρα και ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο για το «Lively Up Yourself» που μετατράπηκε σε 4K ανάλυση και δείχνει πλάνα του Bob Marley από το απόγειο της καριέρας του.