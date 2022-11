Bob Dylan: Έρχεται το «Time Out Of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol.17»

Το 17ο κεφάλαιο του Bootleg Series του Bob Dylan συγκεντρώνει ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από τη δημιουργία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ «Time Out Of Mind» του 1997.

Η Sony Music ανακοινώνει ότι το «Bob Dylan – Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol.17» θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιανουαρίου 2023.

Μία υπερπολυτελής deluxe box set έκδοση του «Bob Dylan – Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol.17», θα περιλαμβάνει 5 CD και 10 LP βινύλιο 12 ιντσών.

Ακόμη, θα είναι διαθέσιμο σε 2CD/4LP standard έκδοση, που θα περιλαμβάνει ένα remix CD του «Time Out Of Mind 2022», καθώς και επιλεγμένα outtakes και εναλλακτικά highlights. Η ολοκληρωμένη ψηφιακή έκδοση της κυκλοφορίας θα είναι διαθέσιμη επίσης από 27 Ιανουαρίου 2023.

Οι θαυμαστές μπορούν να πάρουν μία πρώτη γεύση με την εναλλακτική ακυκλοφόρητη έκδοση «Love Sick – Version 2», η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το πιο πρόσφατο αυτό κεφάλαιο της επιτυχημένης σειράς «bootleg» κυκλοφοριών από την δισκογραφία του Bob Dylan μας δίνει μία φρέσκια ματιά στο άλμπουμ «Time Out Of Mind», το οποίο έκλεισε 25 χρόνια κυκλοφορίας του στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το «Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol.17» ακολουθεί την εξέλιξη των τραγουδιών που γράφτηκαν για το άλμπουμ, από τα πρώιμα στάδια των ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων του 1996 στο στούντιο Teatro από τον Bob Dylan (φωνή, κιθάρα και πιάνο), Daniel Lanois (κιθάρα και όργανο), Tony Garnier (μπάσο) και Tony Mangurian (τύμπανα και κρουστά) μέχρι και σε ακυκλοφόρητες ζωντανές επανεκτελέσεις του Dylan Dylan και της ομάδας του που τον ακολουθούσε στην περιοδεία του από το 1998 έως το 2001.

Στις αρχές του 1996, ο Bob Dylan, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει τελευταία φορά άλμπουμ με νέο υλικό το 1990 με το «Under The Red Sky», άρχισε να γράφει νέα τραγούδια και ύστερα από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς πήγε στο Teatro Studio με τον Daniel Lanois, ο οποίος ήταν παραγωγός του στο άλμπουμ «Oh Mercy» του 1989, για να ηχογραφήσει demos που ίσως κατέληγαν σε ένα νέο άλμπουμ.

Οι ηχογραφήσεις για το «Time Out Of Mind» άρχισαν να παίρνουν μορφή τον Ιανουάριο του 1997, όταν ο Bab Dylan αποφάσισε να μεταφερθεί στο Criteria Studio στο Μαϊάμι.

Μαζί είχε μέλη της μπάντας του όπως οι Bucky Baxter (ακουστική κιθάρα, pedal steel), Duke Robillard (κιθάρα, ηλεκτρική Gibson L-5), Robert Britt (ακουστική Martin, Fender Stratocaster), Cindy Cashdollar (slide guitar), Tony Garnier (μπάσο, όρθιο μπάσο), Augie Meyers (Vox organ combo, Hammond B3 organ, ακορντεόν), Jim Dickinson (πλήκτρα, ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer, pump organ) και τους ντράμερ Jim Keltner, Brian Blade και David Kemper που τον συνόδευαν στην περιοδεία του τότε.

Το τελικό αποτέλεσμα, με την ονομασία «Time Out Of Mind», έγινε σταθμός για τη μουσική πορεία του Bob Dylan με τα «Love Sick,» «Cold Irons Bound,» «Can”t Wait,» «Not Dark Yet”—να γίνονται τραγούδια που μόνιμα έλεγε σε περιοδείες του και συγκεκριμένα το «Make You Feel My Love,» να θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια που βρίσκεται στη λίστα του Μεγάλου Αμερικανικού Κανόνα Τραγουδιών» όπου συμπεριλαμβάνονται τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως των Billy Joel, Garth Brooks, Neil Diamond και Adele μεταξύ άλλων.

Το «Time Out Of Mind» κέρδισε δύο βραβεία Grammy το 1998 για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Σύγχρονο Folk Άλμπουμ, ενώ το τραγούδι «Cold Irons Bound» βραβεύτηκε στην κατηγορία της Καλύτερης Ανδρικής Rock Ερμηνείας.

Τα περιεχόμενα του πρώτου δίσκου

Περιλαμβάνει μίξεις από 11 τραγούδια του «Time Out Of Mind» στα Brauer Sound Studios το 2022, από τον Michael H. Brauer.

Στις σημειώσεις του ενθέτου, o Steven Hyden γράφει: «Το άλμπουμ έχει γίνει σε αυτήν την remixed έκδοση για να δώσει το συναίσθημα που είχαν όταν ακούστηκαν για πρώτη φορά μέσα στο στούντιο, χωρίς τα επιπλέον εφέ του Lanois».

«Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργήθηκαν για να αντικαταστήσουν το πρωτότυπα «Time Out Of Mind» που κέρδισε όλα αυτά τα βραβεία Grammy τότε, αλλά δείτε το περισσότερο ως μια νέα οπτική ενός αριστουργήματος. Αν το αρχικό άλμπουμ παραμένει μυθικό και αινιγματικό, το «Time Out Of Mind (2022 Remix)» σε βάζει να ζήσεις την οπτική των μουσικών», προσθέτει.

Tο «Time Out Of Mind (2022 Remix)» θα κυκλοφορήσει σε immersive audio, κάτι που γίνεται πρώτη φορά σε δουλειά του Bob Dylan.

Ο δεύτερος και ο τρίτος δίσκος

Αποτελούνται από σπάνια outtakes και εναλλακτικές εκδόσεις τραγουδιών που γράφτηκαν για το «Time Out Of Mind» συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πρωτότυπων τραγουδιών, «Dreamin» Of You,» «Red River Shore,» «Mississippi» (κυκλοφόρησε το 2001 στο «Love & Theft») και το «Marchin» To The City», τα οποία δεν κατάφεραν να βρεθούν στο τελικό άλμπουμ.

Μία ακυκλοφόρητη ηχογράφηση του «The Water is Wide», ενός παραδοσιακού folk τραγουδιού με σκωτσέζικες ρίζες, ανοίγει τον δεύτερο δίσκο.

Τι περιέχουν ο τέταρτος και ο πέμπτος δίσκος

Ο τέταρτος δίσκος περιέχει μία σειρά από ζωντανές ηχογραφήσεις της περιόδου 1998-2001 από τον Bob Dylan και την μπάντα του: Larry Campbell (κιθάρα, μαντολίνο, pedal steel και slide guitar), Bucky Baxter (pedal steel και slide guitar, 1998-1999), Charlie Sexton (κιθάρα, 2000-2001), Tony Garnier (μπάσο) και David Kemper (ντραμς).

Όλα τα τραγούδια του τέταρτου δίσκου ήταν ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα, εκτός του «Make You Feel My Love» το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο maxi-single του «Things Have Changed».

Ως bonus για τους φανατικούς θαυμαστές, το Disc 5 περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από το στούντιο και των τεσσάρων τραγουδιών που δεν βρέθηκαν στο τελικό άλμπουμ του «Time Out Of Mind», καθώς και τις ζωντανές ηχογραφήσεις των «Cold Irons Bound» και «Tryin» To Get To Heaven.»

Tα 12 τραγούδια μέσα από τον πέμπτο δίσκο είχαν κυκλοφορήσει στο box set «The Bootleg Series Vol. 8: Tell Tale Signs: Rare and Unreleased 1989–2006».

Όλα τα τραγούδια του «Bob Dylan – Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol.17» έχουν γραφτεί από τον Bob Dylan, εκτός του παραδοσιακού τραγουδιού «The Water Is Wide», το οποίο ενορχήστρωσε ξανά ο Bob Dylan.

Την παραγωγή του αρχικού άλμπουμ «Time Out Of Mind» έκαναν ο Daniel Lanois και η εταιρεία παραγωγής Jack Frost Productions.