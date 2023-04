Bob Dylan: Ξεκινά γυρίσματα η βιογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet

Η βιογραφική ταινία για τον Bob Dylan με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet θα ξεκινήσει γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε ο σκηνοθέτης της.

Η ταινία είχε ανακοινωθεί το 2020, πριν αναβληθεί επ’ αόριστον αργότερα την ίδια χρονιά, χωρίς να ανακοινωθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία της.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του «Le Mans ’66», James Mangold.

Οι αρχικές φήμες ανέφεραν ότι η ταινία επρόκειτο να έχει τον τίτλο «Going Electric» και ότι θα επικεντρωνόταν στην αμφιλεγόμενη απόφαση του Bob Dylan το 1965 να ασπαστεί την ηλεκτρική κιθάρα, απομακρύνοντας πολλούς από τους αρχικούς θαυμαστές του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η ταινία θα παρουσιάσει την ιστορία του «νεαρού, 19χρονου Bob Dylan που έρχεται στη Νέα Υόρκη με 2 δολάρια στην τσέπη του και γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία μέσα σε τρία χρόνια».

Το Deadline υποστήριξε το 2020 ότι ο Timothée Chalamet μαθαίνει κιθάρα για τον ρόλο «ώστε να εξοικειωθεί με την ακουστική και την ηλεκτρική κιθάρα».

Τώρα, ο James Mangold επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός του «Dune» θα τραγουδήσει ο ίδιος όλα τα τραγούδια του Bob Dylan στην ταινία, τα γυρίσματα της οποίας είναι πλέον προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Αύγουστο.

«Είναι μία τόσο ενδιαφέρουσα αληθινή ιστορία για μία τόσο ενδιαφέρουσα στιγμή στην αμερικανική σκηνή», δήλωσε ο James Mangold στο Collider.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Woody Guthrie, ο Pete Seger και η Joan Baez «έχουν όλοι έναν ρόλο να παίξουν» στην ταινία.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ ήταν αυτός που αποκάλυψε την καθυστέρηση της ταινίας το 2020.

«Θα κάναμε μία ταινία για τον Bob Dylan με τον Mangold, που δεν έγινε, με τον Timothée Chalamet, για το γεγονός ότι κινήθηκε σε ηλεκτρικό ήχο τη δεκαετία του ’60», είπε τότε στο Collider.

Σύμφωνα με τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, η ανάγκη της ταινίας για σκηνικά και κοστούμια της εποχής αποδείχθηκαν πρόκληση με τους περιορισμούς που ίσχυαν για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, οπότε τα γυρίσματα έπρεπε να αναβληθούν.

«Δεν νομίζω ότι έχει “πεθάνει”, αλλά είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί σε μια εποχή Covid, επειδή όλα γίνονται σε μικρά κλαμπ με πολλούς κομπάρσους με ρούχα εποχής, οπότε έχεις πολλά μαλλιά και μακιγιάζ», εξήγησε.

Ο James Mangold έχει προϋπηρεσία στις μουσικές βιογραφικές ταινίες, καθώς έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει την περίφημη βιογραφική ταινία «Walk The Line» για τον Johnny Cash το 2005.

Ο Bob Dylan έχει μεταφερθεί και στο παρελθόν στη μεγάλη οθόνη, κυρίως στη μουσική δραματική ταινία «I’m Not There» του 2007, όπου διάφορες εκδοχές του υποδύθηκαν οι Christian Bale, Cate Blanchett και ο εκλιπών Heath Ledger.

