Από τον Ray Charles στους Clash και από τη Cher στους Eagles.

Ο Bob Dylan ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι έχει γράψει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Philosophy of Modern Song» (Φιλοσοφία του σύγχρονου τραγουδιού) στο οποίο εξετάζει πάνω από 60 διαφορετικά τραγούδια.

Τώρα, αποκαλύφθηκαν oi τίτλοι και των 66 τραγουδιών για τα οποία έγραψε στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster. Ο Bob Dylan αφιερώνει από ένα κεφάλαιο σε κάθε ένα από τα 66 τραγούδια.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Bob Dylan θα εξετάσει κλασικά τραγούδια που έχουν γράψει ή/και ηχογραφήσει σπουδαίοι Αμερικανοί όπως οι Jimmy Reed, Ray Charles, Willie Nelson, Little Richard, Townes Van Zandt.

Έκπληξη αποτελεί όμως το γεγονός ότι θα αναλύσει επίσης τραγούδια όπως το «Gypsies, Tramps and Thieves» της Cher, το «Witchy Woman» των Eagles, το «CIA Man» των Fugs και το «Come On-a My House» της Rosemary Clooney.

Σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο αναφερόταν ότι το βιβλίο θα αποτελέσει «ένα σεμινάριο για την τέχνη και την τεχνική της δημιουργίας τραγουδιών», καθώς ο Bob Dylan «αναλύει την «παγίδα» των εύκολων ομοιοκαταληξιών», εξηγεί πώς η προσθήκη μιας μόνο συλλαβής μπορεί να μειώσει ένα τραγούδι και περιγράφει ακόμη πώς η bluegrass μουσική σχετίζεται με το heavy metal».

Η ανακοίνωση σημείωνε επίσης ότι ενώ τα δοκίμια του Bob Dylan «αφορούν φαινομενικά τη μουσική, στην πραγματικότητα είναι διαλογισμοί και προβληματισμοί για την κατάσταση της ανθρωπότητας».

Ο Bob Dylan εξετάζει στο «The Philosophy of Modern Song», μεταξύ άλλων, τέσσερα τραγούδια που συνδέονται με τον Elvis Presley («Money Honey», «Blue Moon», «Viva Las Vegas»), τρία που έγιναν δημοφιλή από τον Ray Charles («Come Rain or Come Shine», «I Got a Woman», «You Don’t Know Me») και δύο από τη δισκογραφία του Frank Sinatra («Strangers in the Night», «Without a Song»).

Το παλαιότερο τραγούδι στη λίστα είναι το «Rudy Was A Lady» του Stephen Foster, το οποίο γράφτηκε το 1849, και ακολουθεί το «The Whiffenpoof Song» από τις αρχές του 1900.

Ο Bob Dylan επιλέγει επίσης σε μεγάλο βαθμό τραγούδια μπλουζ, R&B και hillbilly από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Αλλά η πλειονότητα των τραγουδιών είναι από τη δεκαετία του ’50 έως τη δεκαετία του ’70, μια χρυσή εποχή για τη rock, την pop, τη soul και την country.

Ο 81χρονος καλλιτέχνης εμβαθύνει στην εποχή του punk/new wave με το «Pump It Up» του Elvis Costello και το «London Calling» των Clash. Τα δύο πιο νέα τραγούδια στη λίστα είναι το «It Doesn’t Hurt Anymore», που ηχογραφήθηκε από τη Regina Belle το 1989, και το «Dirty Life and Times» του Warren Zevon, από το τελευταίο άλμπουμ του, «The Wind», που κυκλοφόρησε το 2003.

Ένα από τα πιο αναπάντεχα τραγούδια του βιβλίου είναι ίσως το «Witchy Woman» των Eagles, καθώς, ο Bob Dylan επέλεξε σε συνέντευξή του το 2021 τρία άλλα τραγούδια των Eagles ως τα αγαπημένα του από το συγκρότημα: Τα «New Kid In Town», «Life In The Fast Lane» και «Pretty Maids In A Row, λέγοντας ότι το τελευταίο «θα μπορούσε να είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών».

Το κεφάλαιο για το «Pump It Up» ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον, καθώς ο Elvis Costello έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι εμπνεύστηκε εν μέρει για το τραγούδι από το «Subterranean Homesick Blues» του Bob Dylan.

Μένει να διαπιστωθεί αν ο Bob Dylan θα εξετάσει μόνο την πρωτότυπη εκδοχή του «Don’t Let Me Be Misunderstood» από τη Nina Simone ή αν θα αναφερθεί και σε αυτήν των Animals ή ακόμη και του Costello.

Πιθανότατα θα προτιμήσει την αυθεντική εκτέλεση του «A Certain Girl» από τον Ernie K-Doe, αλλά δεδομένης της αγάπης του για τον Warren Zevon, θα μπορούσε να αναφερθεί και στη δική του διασκευή.

Τα τραγούδια που αναλύει ο Bob Dylan στο νέο βιβλίο του

«Detroit City»

(Bobby Bare)

«Pump It Up»

(Elvis Costello & the Attractions)

«Without a Song»

(Frank Sinatra)

«Take Me From This Garden of Evil»

(Jimmy Wages)

«There Stands the Glass»

(Webb Pierce)

«Willy the Wandering Gypsy and Me»

(Billy Joe Shaver)

«Tutti Frutti»

(Little Richard)

«Money Honey»

(Elvis Presley)

«My Generation»

(The Who)

«Jesse James»

(Harry McClintock)

«Poor Little Fool»

(Ricky Nelson)

«Pancho and Lefty»

(Townes Van Zandt)

«The Pretender»

(Jackson Browne)

«Mack the Knife»

(Bobby Darin)

«The Whiffenpoof Song»

(Rudy Vallee)

«You Don’t Know Me»

(Ray Charles)

«Ball of Confusion»

(The Temptations)

«Poison Love»

(Johnnie & Jack)

«Beyond the Sea»

(Bobby Darin)

«On the Road Again»

(Willie Nelson)

«If You Don’t Know Me by Now»

(Harold Melvin & the Blue Notes)

«The Little White Cloud That Cried»

(Johnnie Ray)

«El Paso»

(Marty Robbins)

«Nelly Was a Lady»

(Stephen Foster)

«Cheaper to Keep Her»

(Johnnie Taylor)

«I Got a Woman»

(Ray Charles)

«CIA Man»

(The Fugs)

«On The Street Where You Live»

(From «My Fair Lady»)

«Truckin’»

(The Grateful Dead)

«Ruby, Are You Mad?»

(The Osborne Brothers)

«Old Violin»

(Johnny Paycheck)

«Volare»

(Domenico Modugno)

«London Calling»

(The Clash)

«Your Cheatin’ Heart»

(Hank Williams)

«Blue Bayou»

(Roy Orbison)

«Midnight Rider»

(The Allman Brothers Band)

«Blue Suede Shoes»

(Carl Perkins)

«My Prayer»

(The Platters)

«Dirty Life and Times»

(Warren Zevon)

«Doesn’t Hurt Anymore»

(Regina Belle)

«Key to the Highway»

(Little Walter)

«Everybody Cryin’ Mercy»

(Mose Allison)

«War»

(Edwin Starr)

«Big River»

(Johnny Cash)

«Feel So Good»

(Shirley & Lee)

«Blue Moon»

(Elvis Presley)

«Gypsies, Tramps & Thieves»

(Cher)

«Keep My Skillet Good and Greasy»

(Uncle Dave Macon)

«It’s All in the Game»

(Tommy Edwards)

«A Certain Girl»

(Ernie K-Doe)

«I’ve Always Been Crazy»

(Waylon Jennings)

«Witchy Woman»

(Eagles)

«Big Boss Man»

(Jimmy Reed)

«Long Tall Sally»

(Little Richard)

«Old and Only in the Way»

(Charlie Poole)

«Black Magic Woman»

(Santana)

«By the Time I Get to Phoenix»

(Glen Campbell)

«Come On-a My House»

(Rosemary Clooney)

«Don’t Take Your Guns to Town»

(Johnny Cash)

«Come Rain or Come Shine»

(Ray Charles)

«Don’t Let Me Be Misunderstood»

(Nina Simone)

«Strangers in the Night»

(Frank Sinatra)

«Viva Las Vegas»

(Elvis Presley)

«Saturday Night at the Movies»

(The Drifters)

«Waist Deep in the Big Muddy»

(Pete Seeger)

«Where or When»

(Dion and the Belmonts)