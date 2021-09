Bob Dylan: Κυκλοφορεί το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς «Springtime In New York: The Bootleg Series»

Η συλλογή μας βοηθά να επανεξετάσουμε την πιο αξιοπερίεργη περίοδο της καριέρας του Bob Dylan.

Το τελευταίο κεφάλαιο της αναγνωρισμένης σειράς bootleg του Bob Dylan έρχεται με το «Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)», που κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music.

Η κυκλοφορία αυτής της σειράς επανεξετάζει ένα ξεχασμένο αλλά πλούσιο κομμάτι από τον τεράστιο κατάλογο του Bob Dylan, φέρνοντας στο φως τις προκλητικές νέες μουσικές κατευθύνσεις που ακολούθησε ως τραγουδοποιός και καλλιτέχνης από το 1980 έως το 1985.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ η μουσική βιομηχανία αντιμετώπιζε την άφιξη νέων τάσεων και της τεχνολογίας, από το MTV έως τα CD και την ψηφιακή μορφή, ο Bob Dylan έγραψε και ηχογράφησε μία σειρά από καινούργια τραγούδια για τη νέα δεκαετία, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο στον κατάλογό του.

Το «Bob Dylan – Springtime In New York (1980-1985)» γιορτάζει την πλούσια δημιουργική περίοδο που περιβάλλει τα άλμπουμ «Dylan Shot Of Love», «Infidels» και «Empire Burlesque» με ακυκλοφόρητες δημιουργίες, εναλλακτικές εκδόσεις, ηχογραφήσεις από πρόβες και live εμφανίσεις και άλλα.

Η deluxe έκδοση με τα 5 CD περιλαμβάνει 57 σπάνιες ηχογραφήσεις του Bob Dylan από το 1980 έως το 1985, 54 από τις οποίες δεν είχαν κυκλοφόρησαν σε οποιαδήποτε μορφή.

Τα δύο τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει, προέρχονταν από το άλμπουμ «Shot Of Love» και ήταν το «Let It Be Me» (κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως B-side στο single 7 ιντσών του «Heart of Mine») και το «Don’t Take Yourself Away» (κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στo «Hawaii Five-O: Original Songs from the Television Series»).

Άλλο ένα που είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν είναι το «Death Is Not The End» (μια επιτυχία από το «Infidels»), το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μια τροποποιημένη έκδοση του «Down In The Groove» και μπορείτε να το ακούσετε τώρα για η πρώτη φορά στο «Bob Dylan – Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)».

Το «Bob Dylan – Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)» θα είναι διαθέσιμο σε πολυτελές box set με 5 CD (με βιβλίο, αναμνηστικά, φωτογραφίες και άλλα), όπως επίσης και σε 2 CD και 2 LP.

Σύμφωνα με το σημείωμα του παραγωγού στο άλμπουμ: «Οι εναλλακτικές εκδόσεις που υπάρχουν σε αυτό το set είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν ήδη κυκλοφορήσει σε προηγούμενα Bootleg Series. Περιλαμβάνονται εδώ για να δείξουν το μουσικό ταξίδι που έκανε ο Bob Dylan αυτά τα χρόνια».

Στο σημείωμά του για το «Bob Dylan – Springtime In New York», ο Damien Love γράφει, «Αυτή είναι η πραγματική ιστορία αυτής της υπέροχης συλλογής. Τα τραγούδια δημιουργήθηκαν χωρίς αλλοιώσεις, προσωπικά γούστα ή μουσική κρίση. Όλα ηχογραφήθηκαν ανάλογα με τη μουσική που κάνουν οι παραγωγοί, αλλά ενεργώντας με το ένστικτο για το πώς θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο Bob Dylan. Τα τραγούδια ήταν πάντα εκεί και μέχρι σήμερα, είναι εδώ μαζί μας».