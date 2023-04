Bob Dylan: Το «Shadow Kingdom» κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε άλμπουμ

Η παράσταση «Shadow Kingdom» του Bob Dylan προβλήθηκε μέσω streaming το 2021.



Ο Bob Dylan θα κυκλοφορήσει το «Shadow Kingdom» για πρώτη φορά ως άλμπουμ.

Η παράσταση «Shadow Kingdom», που αρχικά προβλήθηκε μέσω streaming τον Ιούλιο του 2021, θα κυκλοφορήσει τώρα για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή, CD και διπλό LP βινύλιο 12 ιντσών την Παρασκευή 2 Ιουνίου.

Στο «Shadow Kingdom», ο Bob Dylan παρουσιάζει αποκαλυπτικές εκδοχές τραγουδιών από την πλούσια δισκογραφία του, συμπεριλαμβανομένων αγαπημένων τραγουδιών του κοινού όπως το «Forever Young» και το «It’s All Over Now, Baby Blue», καθώς και κρυμμένων διαμαντιών του έργου του όπως το «Queen Jane Approximately» και το «The Wicked Messenger».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 πρωτότυπα τραγούδια που επέλεξε ο Bob Dylan για την παράσταση του «Shadow Kingdom», καθώς και το ορχηστρικό κλείσιμο με το «Sierra’s Theme».

Η ταινία μεγάλου μήκους «Shadow Kingdom» θα είναι επίσης διαθέσιμη για download και ενοικίαση από την Τρίτη 6 Ιουνίου.

Αυτή η παράσταση διάρκειας 50 λεπτών αποτελεί μια απόδειξη του διαχρονικού μουσικού ταλέντου του Bob Dylan και της ικανότητάς του να γοητεύει το κοινό με τη μοναδική του φωνή του και τις δεξιότητές του ως τραγουδοποιός.

Το «Shadow Kingdom» αναδεικνύει το προσόν του Bob Dylan να αφηγείται αριστοτεχνικά ιστορίες με τα τραγούδια του και την ικανότητά του να δημιουργεί επιβλητικές εικόνες με τους στίχους του.

Ο Bob Dylan ερμηνεύει τραγούδια από την εκτεταμένη δισκογραφία του, διασκευασμένα με νέες ενορχηστρώσεις και νέα όργανα. Το αποτέλεσμα είναι μια ανανεωμένη εκδοχή των πιο αγαπημένων κλασικών τραγουδιών του.

Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν από την παράσταση είναι το «Queen Jane Approximately».

Το τραγούδι, το οποίο συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Highway 61 Revisited”του 1965, παρουσιάζεται σε μια απογυμνωμένη εκδοχή, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στη φωνή του Bob Dylan και στη μαγευτική μελωδία.

Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού μαρτυρά τη διαχρονική γοητεία του Bob Dylan και τη δύναμή του να δίνει νέα πνοή στα κλασικά τραγούδια του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης του «Shadow Kingdom», ο Bob Dylan συνοδεύεται από μια ταλαντούχα μπάντα στην οποία συμμετέχουν ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Tony Garnier στο μπάσο, καθώς και οι κιθαρίστες Charlie Sexton και Bob Britt.

Οι μουσικοί προσδίδουν στα τραγούδια ένα βάθος και έναν πλούτο που συμπληρώνει τη χαρακτηριστική φωνή και τη στιχουργική δεινότητα του Bob Dylan.

Το «Shadow Kingdom» θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records και τη Legacy Recordings της Sony Music.

Το tracklist του «Shadow Kingdom»

1. When I Paint My Masterpiece

2. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)

3. Queen Jane Approximately

4. I’ll Be Your Baby Tonight

5. Just Like Tom Thumb’s Blues

6. Tombstone Blues

7. To Be Alone With You

8. What Was It You Wanted

9. Forever Young

10. Pledging My Time

11. The Wicked Messenger

12. Watching the River Flow

13. It’s All Over Now, Baby Blue

14. Sierra’s Theme