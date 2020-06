Ο Bob Dylan κυκλοφορεί το νέο δίσκο «Rough and Rowdy Ways»

Το «Rough and Rowdy Ways» θα μπορούσε να ήταν τα απομνημονεύματα του Bob Dylan, ωστόσο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αυτό το άλμπουμ είναι καθαρή μυθοπλασία.

Ο Bob Dylan παρουσιάζει με το «Rough and Rowdy Ways» το πρώτο άλμπουμ του με πρωτότυπο υλικό μέσα σε οκτώ χρόνια.

Ειδικότερα το «Rough and Rowdy Ways» αποτελεί το 39ο studio album από τον θρύλο της rock και της folk μουσικής και διαδέχεται το δίσκου «Tempest» του 2012, ωστόσο στο μεταξύ ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε διάφορα άλμπουμ με διασκευές: Το «Shadows In The Night» το 2015, το «Fallen Angels» το 2016 και το «Triplicate» το 2017.

Ο Bob Dylan αναμειγνύει στη νέα δισκογραφική δουλειά του μπλουζ ήχους με folk αφηγήσεις και στίχους που είναι άλλοτε ζοφεροί και άλλοτε έχουν μαύρο χιούμορ, τους οποίους ερμηνεύει με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της φωνής του.

Το «Rough and Rowdy Ways» είναι μία εμβάθυνση στον αμερικανικό ήχο και την ιστορική μνήμη με τον Bob Dylan να συλλογίζεται πού βρισκόμασταν, πώς φτάσαμε εδώ και πόσος χρόνος μας έχει απομείνει.

Στο άλμπουμ συναντάμε ιδιοσυγκρασιακά μπλουζ («False Prophet», «Crossing The Rubicon») και ευχάριστοι ύμνοι («I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You»), συναισθηματικοί αποχαιρετισμοί («Goodbye Jimmy Reed») και μεθυστικές συζητήσεις με τον Χάρο («Black Rider»).

Αυτός ο δίσκος θα μπορούσε να ήταν τα απομνημονεύματα του Bob Dylan, ωστόσο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι καθαρή μυθοπλασία.

Τον κύκλο του «Rough and Rowdy Ways» άνοιξε το «Murder Most Foul», ένα κομμάτι διάρκειας 17 λεπτών που εξιστορεί τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy και περιγράφει παράλληλα την εξέλιξη της αντικουλτούρας των ’60s.

Το «Murder Most Foul» χάρισε μάλιστα το πρώτο No. 1 του Bob Dylan στα charts του Billboard μέσα σε 58 χρόνια καριέρας.

Ακολούθησαν το «I Contain Multitudes» στο οποίο ο 79χρονος έρχεται αντιμέτωπος με τη θνησιμότητα και το «False Prophet», όπου ο Bob Dylan θέτει επί τάπητος το δικό του μύθο.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης υποδέχθηκαν με διθυραμβικές κριτικές το «Rough and Rowdy Ways».

Το NME σημείωσε ότι το άλμπουμ αποτελεί «αναμφισβήτητα τη σπουδαιότερη ποιητική δήλωση» του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας καλλιτέχνη, ενώ το Rolling Stone χαρακτήρισε το «Rough and Rowdy Ways» ως ένα «εντελώς κλασικό» έργο και το αποκάλεσε «ένα από τα πιο διαχρονικά άλμπουμ» του Bob Dylan.

Κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music.