Ο Bob Dylan έκανε «προσωπικές παρατηρήσεις» στο σενάριο της ταινίας για τη ζωή του με τον Timothée Chalamet

Η ταινία δεν θα επικεντρωθεί σε ολόκληρη τη ζωή και την καριέρα του Bob Dylan, αλλά θα αφηγηθεί την ιστορία «μίας πολύ συγκεκριμένης περιόδου».

Ο Bob Dylan έχει συνδράμει προσωπικά στην επιμέλεια του σεναρίου για την επερχόμενη ταινία του σκηνοθέτη James Mangold για τη ζωή του με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast «Happy Sad Confused», ο James Mangold μίλησε για την επερχόμενη ταινία για τον Bob Dylan, η οποία θα έχει τον τίτλο «A Complete Unknown».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Bob Dylan ενεπλάκη καθόλου στην παραγωγή της ταινίας, ο James Mangold αποκάλυψε ότι ο θρυλικός καλλιτέχνης «έκανε προσωπικές παρατηρήσεις» επί του σεναρίου και ότι πέρασαν αρκετές ημέρες συζητώντας μαζί για την ταινία.

Τα γυρίσματα της ταινίας «A Complete Unknown», στην οποία ο Timothée Chalamet θα υποδυθεί τον Bob Dylan, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα σχόλια που έκανε ο James Mangold τον Απρίλιο. Ο Mangold επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Chalamet θα τραγουδήσει με τη φωνή του τα τραγούδι του Dylan στην ταινία.

Μιλώντας στο «Happy Sad Confused», ο James Mangold αποκάλυψε επίσης ότι το «A Complete Unknown» δεν θα είναι μία «τυπική βιογραφική ταινία», καθώς δεν θα αφηγείται ολόκληρη τη ζωή και την καριέρα του Bob Dylan μέχρι στιγμής.

Αντίθετα, θα επικεντρωθεί σε «μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο» της δεκαετίας του 1960.

«Ο λόγος για τον οποίο ο Bob μας υποστήριξε τόσο πολύ στη δημιουργία της ταινίας, είναι ότι πρόκειται, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που νομίζω ότι οι καλύτερες ταινίες που αφορούν αληθινές ζωές, δεν εκτείνονται ποτέ από την κούνια μέχρι τον τάφο, αλλά αφορούν μία πολύ συγκεκριμένη στιγμή», εξήγησε ο σκηνοθέτης.

«Είναι ένα κομμάτι για αυτή τη χρονική στιγμή, τις αρχές της δεκαετίας του ’60 στη Νέα Υόρκη, και αυτό το 17χρονο παιδί με 16 δολάρια στις τσέπες του που κάνει ωτοστόπ στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον Woody Guthrie που βρίσκεται στο νοσοκομείο και πεθαίνει από μία νευρολογική ασθένεια», συνέχισε.

Εκτός από τον Timothée Chalamet, στο «A Complete Unknown» θα δούμε τη Monica Barbaro στον ρόλο της Joan Baez, την Elle Fanning στον ρόλο της Sylvie Russo και τον Benedict Cumberbatch στον ρόλο του Pete Seeger.

«Και τραγουδάει στον Woody ένα τραγούδι που έγραψε γι’ αυτόν και γίνεται φίλος με τον Pete Seeger, ο οποίος είναι σαν γιος για τον Woody. Και ο Pete του κανονίζει συναυλίες σε τοπικά κλαμπ και εκεί συναντά την Joan Baez και όλους αυτούς τους άλλους ανθρώπους που είναι μέρος αυτού του κόσμου», περιέγραψε ο James Mangold για την πλοκή ταινίας.

«Αυτός ο περιπλανώμενος που έρχεται από τη Μινεσότα με ένα καινούργιο όνομα και μία καινούργια ματιά στη ζωή, γίνεται αστέρας, υπογράφει συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία του κόσμου μέσα σε ένα χρόνο και τρία χρόνια αργότερα, έχει πωλήσεις δίσκων που συναγωνίζονται τις πωλήσεις των Beatles», πρόσθεσε.

Η ταινία για τον Bob Dylan ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2020, πριν τα γυρίσματσ αναβληθούν επ’ αόριστον αργότερα το ίδιο έτος λόγω της πανδημίας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία της.

Η τελευταία ταινία του Mangold είναι το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου), που προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους.