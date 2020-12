Bob Dylan: Κυκλοφορούν οι ηχογραφήσεις με τον George Harrison από το 1970

Τρία CDs με ηχογραφήσεις του Bob Dylan από το στούντιο που δεν ήταν διαθέσιμες στο κοινό.

Μετά από εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση, η Columbia Records και η Legacy Recordings της Sony Music ανακοινώνουν την κυκλοφορία του άλμπουμ «Bob Dylan – 1970 (50th Anniversary Collection)».

Η συλλογή περιέχει 3 CDs με studio perfrormances του Bob Dylan που δεν ήταν διαθέσιμα στο κοινό και περιλαμβάνει ολόκληρο το session που πραγματοποίησε ο εμβληματικός καλλιτέχνης την 1η Μάϊου 1970 με τη συμμετοχή του George Harrison.

Το «Bob Dylan – 1970» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως μέρος του συλλογής «Bob Dylan – 50th Anniversary Collection» που κυκλοφόρησε σε περιορισμένη έκδοση.

Η συζήτηση γύρω από τις ερμηνείες του 1970 και συγκεκριμένα το studio session του Bob Dylan με τον George Harrison, δημιούργησε ιδιαίτερη ζήτηση για μία πιο ολοκληρωμένη κυκλοφορία αυτών των ιστορικών ηχογραφήσεων.

Το «Bob Dylan – 1970» περιλαμβάνει προηγουμένως ακυκλοφόρητες στιγμές των sessions που οδήγησαν στη δημιουργία των δίσκων «Self Portrait» και «New Morning» του Bob Dylan.

Περιέχονται επίσης οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 1η Μάϊου 1970 μαζί με τον George Harrison.

Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδούν μαζί 9 κομμάτια, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια «One To Many Mornings», «Gates of Eden», «Mama, You Been On My Mind» του Bod Dylan, αλλά και διασκευές σε τραγούδια όπως τα «The Everly Brothers», «AllI Have to Do Is Dream», «Carl Perkins», «Matchbox» και άλλα.

Το τριπλό άλμπουμ «Bob Dylan – 1970 (50th Anniversary Collection)» θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Τα περιεχόμενα της έκδοσης

Disc 1

March 3, 1970

1. I Can’t Help but Wonder Where I’m Bound

2. Universal Soldier – Take 1

3. Spanish Is the Loving Tongue – Take 1

4. Went to See the Gypsy – Take 2

5. Went to See the Gypsy – Take 3

6. Woogie Boogie

March 4, 1970

7. Went to See the Gypsy – Take 4

8. Thirsty Boots – Take 1

March 5, 1970

9. Little Moses – Take 1

10. Alberta – Take 2

11. Come All You Fair and Tender Ladies – Take 1

12. Things About Comin’ My Way – Takes 2 & 3

13. Went to See the Gypsy – Take 6

14. Untitled 1970 Instrumental #1

15. Come a Little Bit Closer – Take 2

16. Alberta – Take 5

May 1, 1970

17. Sign on the Window – Take 2

18. Sign on the Window – Takes 3-5

19. If Not for You – Take 1

20. Time Passes Slowly – Rehearsal

21. If Not for You – Take 2

22. If Not for You – Take 3

23. Song to Woody – Take 1

24. Mama, You Been on My Mind – Take 1

25. Yesterday – Take 1

Disc 2

1. Just Like Tom Thumb’s Blues – Take 1

2. Medley: I Met Him on a Sunday (Ronde-Ronde) / Da Doo Ron Ron – Take 1

3. One Too Many Mornings – Take 1

4. Ghost Riders in the Sky – Take 1

5. Cupid – Take 1

6. All I Have to Do Is Dream – Take 1

7. Gates of Eden – Take 1

8. I Threw It All Away – Take 1

9. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) – Take 1

10. Matchbox – Take 1

11. Your True Love – Take 1

12. Telephone Wire – Take 1

13. Fishing Blues – Take 1

14. Honey, Just Allow Me One More Chance – Take 1

15. Rainy Day Women #12 & 35 – Take 1

16. It Ain’t Me Babe

17. If Not for You

18. Sign on the Window – Take 1

19. Sign on the Window – Take 2

20. Sign on the Window – Take 3

June 1, 1970

21. Alligator Man

22. Alligator Man [rock version]

23. Alligator Man [country version]

24. Sarah Jane 1

25. Sign on the Window

26. Sarah Jane 2

Disc 3

June 2, 1970

1. If Not for You – Take 1

2. If Not for You – Take 2

June 3, 1970

3. Jamaica Farewell

4. Can’t Help Falling in Love

5. Long Black Veil

6. One More Weekend

June 4, 1970

7. Bring Me Little Water, Sylvie – Take 1

8. Three Angels

9. Tomorrow Is a Long Time – Take 1

10. Tomorrow Is a Long Time – Take 2

11. New Morning

12. Untitled 1970 Instrumental #2

June 5, 1970

13. Went to See the Gypsy

14. Sign on the Window – stereo mix

15. Winterlude

16. I Forgot to Remember to Forget 1

17. I Forgot to Remember to Forget 2

18. Lily of the West – Take 2

19. Father of Night – rehearsal

20. Lily of the West

August 12, 1970

21. If Not for You – Take 1

22. If Not for You – Take 2

23. Day of the Locusts – Take 2