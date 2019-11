Ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του Bob Dylan με τον Johnny Cash.

H Panik Records και η Sony Music μόλις κυκλοφόρησαν το δίσκο «Bob Dylan (featuring Johnny Cash) – Travelin’ Thru, 1967 – 1969: The Bootleg Series Vol. 15».

Το νεότερο κεφάλαιο της καταξιωμένης σειράς κυκλοφοριών «Bob Dylan Bootleg Series» επισκέπτεται ένα καθοριστικό μουσικό ταξίδι του Dylan στο Nashville από το 1967 μέχρι το 1969. Το επίκεντρο αυτή τη φορά ήταν ακυκλοφόρητα τραγούδια με τον Johnny Cash και ακυκλοφόρητα tracks από τα John Wesley Harding, Nashville Skyline και Self Portrait Sessions.

Ο δίσκος «Bob Dylan (featuring Johnny Cash) – Travelin’ Thru, 1967-1969: The Bootleg Series Vol. 15» είναι διαθέσιμος σε τριπλό CD, τριπλό βινύλιο και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα.

Το πρώτο CD του άλμπουμ βρίσκει τον Dylan στο Studio A της Columbia στο Nashville να ηχογραφεί διάφορες εκδοχές συνθέσεων γραμμένων για το «John Wesley Harding» (17 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 1967) και για το «Nashville Skyline» (13-14 Φεβρουαρίου 1969) ενώ ταυτοχρόνως συστήνει και ένα νέο τραγούδι, το «Western Road».

To δεύτερο CD επικεντρώνεται στις συνεργασίες του Bob Dylan με το μουσικό είδωλο Johnny Cash συμπεριλαμβανομένων των περιζήτητων sessions από το Studio A της Columbia και την εμφάνιση στο Ryman Auditorium (1 Μαΐου 1969) που έγινε για τη μαγνητοσκόπηση του πρώτου επεισοδίου του «The Johnny Cash Show».

Το τρίτο CD κλείνει με τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στις 17 Μαΐου του 1970 με τον βραβευμένο με Grammy θρύλο του banjo Earl Scruggs για το τηλεοπτικό αφιέρωμα «Earl Scruggs: His Family and Friends» του PBS.

Το 1967 βρήκε τον Bob Dylan σε μία προφανή και εκπληκτική μουσική μετάλλαξη.

Με την pop σκηνή να γίνεται όλο και πιο baroque, σουρεάλ και ψυχεδελική και με την κυκλοφορία της προχωρημένης για την εποχή τριλογίας του καλλιτέχνη, «Bringing It All Back Home/Highway 61 Revisited / Blonde on Blonde», o Dylan αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά από ένα ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του τον Ιούλιο του 1966.

Είχε ήδη ηχογραφήσει το «Blonde On Blonde» με μία ολοκληρωμένη μπάντα στο Nashville το Φεβρουάριο του 1966, αλλά όταν ήρθε η ώρα να ηχογραφήσει το διάδοχό του το φθινόπωρο του 1967, προτίμησε να δημιουργήσει ένα πιο minimal ήχο χρησιμοποιώντας λιγότερα μουσικά όργανα και μουσικούς.

Στις σημειώσεις του για το «Travelin’ Thru» o Colin Escott γράφει:

«Μιλώντας στο δημοσιογράφο Matt Damsker για τον ήχο του John Wesley Harding, o Dylan είπε: “Δεν ήξερα πως να ηχογραφήσω με τον τρόπο που ηχογραφούσαν όλοι οι υπόλοιποι και δεν ήθελα.”… Απλά δεν πίστευα πως όλη αυτή η παραγωγή ήταν απαραίτητη: Επιπλέον προτίμησε οικονομία στους στίχους. “Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να μην χρησιμοποιώ πάρα πολλές λέξεις”, είπε».

O Bob Dylan επέστρεψε στο Studio A της Columbia το Φεβρουάριο του 1969 για να δουλέψει πάνω στο Nashville Skyline. «Ο Bob με ρώτησε αν θα ήθελα να συμμετάσχω στο άλμπουμ», δήλωσε αργότερα ο Johnny Cash «και πήγα στο στούντιο και απλά πάτησαν το record για περίπου 2 ώρες».

Το Studio A της Columbia φιλοξένησε δύο ηχογραφήσεις των Dylan – Cash: Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου του 1969 με τη συμμετοχή μίας μπάντας που συμπεριλάμβανε τον πρωτοπόρο του rock ‘n’ roll Carl Perkins στην κιθάρα.

Μία ακόμα ενδιαφέρουσα μουσική ανακάλυψη του «Travelin’Thru» είναι το «Don’t Think Twice, It’s Alright/Understand Your Man», καθώς οι δύο τραγουδιστές / τραγουδοποιοί τιμούν μουσικά και φωνητικά ο ένας τον άλλο.

Τα sessions του Bob Dylan και του Johnny Cash συμπεριλάμβαναν και την πρώτη γνωστή εκδοχή του «Wanted Man» που είναι και η μόνη εκδοχή που τραγούδησε ποτέ ο Dylan.

Την επόμενη εβδομάδα ο Cash άνοιξε με αυτό το τραγούδι τη συναυλία του στο San Quentin. Τα sessions έδωσαν πρόσβαση στις κοινές ευαισθησίες που μοιραζόντουσαν ο Dylan και ο Cash μέσα από μία ποικιλία διασκευών, συμπεριλαμβανομένων και δύο medleys από τον Jimmie Rodgers.

Όταν το «The Johnny Cash Show» προγραμματίστηκε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 1969, ο παρουσιαστής προσκάλεσε τον Bob Dylan σαν καλεσμένο στο πρώτο show.

Τις μέρες πριν και μετά τις μαγνητοσκοπήσεις του «The Johnny Cash Show» o Dylan δούλευε στο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από ένα χρόνο, το «Self Portrait».

Για το «Self Portrait» session που έγινε στις 3 Μαΐου ο κιθαρίστας Fred Carter ενίσχυσε την ήδη υπάρχουσα μπάντα του Dylan από το Nashville. To «Folsom Prison Blues» και το «Rising of Fire» που ηχογραφήθηκαν εκείνη την ημέρα είναι διαθέσιμα για πρώτη φορά στο «Travelin Thru».

Παρόλο που μόνο ένα ντουέτο με τον Johnny Cash («Girls from the North Country») εμφανίζεται στο «Nashville Skyline» του Dylan, o Cash έγραψε τα βραβευμένα με Grammy liner notes του δίσκου. Ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου άλμπουμ ο Dylan έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά από 5 χρόνια στο «The Johnny Cash Show».

Η συγκεκριμένη εκτέλεση συμπεριλαμβάνεται επίσης στη νέα κυκλοφορία.