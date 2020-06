Ο Bob Dylan γράφει ιστορία με το νέο δίσκο «Rough and Rowdy Ways»

Ο Bob Dylan σπάει όλα τα ρεκόρ.

Με την κυκλοφορία του νέου δίσκου του «Rough and Rowdy Ways», o Bob Dylan φτάνει στην πρώτη θέση του Albums Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένατη φορά στην καριέρα του.

Με αυτήν την πρωτιά ο Bob Dylan ισοφαρίζει την επίδοση των ABBA και των Queen στα βρετανικά charts.

Τα εννέα άλμπουμ του που έχουν κατακτήσει την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα «The Freewheelin’ Bοb Dylan» (1963), «Bringing It All Back Home» (1965), «John Wesley Harding» (1967), «Nashville Skyline» (1969), «Self Portrait» (1970), «New Morning» (1970), «Together Through Life» (2009), «Shadows In The Night» (2015) και το

«Rough and Rowdy Ways» (2020).

Ο θρυλικός τραγουδιστής όμως δεν σταματάει εκεί, καθώς σπάει όλα τα ρεκόρ.

Σε ηλικία 79 ετών, ο Bοb Dylan γίνεται ο γηραιότερος καλλιτέχνης που ανεβαίνει στην κορυφή του συγκεκριμένου chart στο Ηνωμένο Βασίλειο με καινούργιο υλικό αλλά και ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας καλλιτέχνης που φτάνει στο Νο. 1 στα χρονικά του Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ίδια στιγμή το νέο άλμπουμ «Rough and Rowdy Ways» του βραβευμένου με Νόμπελ μουσικός έκανε ντεμπούτο στη δεύτερη θέση του αμερικανικού Billboard 200.

Ο Bob Dylan αποτελεί πλέον τον μοναδικό καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να βρεθεί με τους δίσκους του στο Top 40 του Billboard 200 για κάθε δεκαετία από το 1960 και μετά.

Το «Rough and Rowdy Ways» κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Panik Records και τη Sony Music.