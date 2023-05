Οι Blur επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και κυκλοφορούν το single «The Narcissist»

Το πρώτο άλμπουμ των Blur μετά από οκτώ χρόνια – Ακούστε το νέο τραγούδι τους

Οι Blur αιφνιδίασαν ευχάριστα το κοινό ανακοινώνοντας το ένατο άλμπουμ τους.

Το «The Ballad Of Darren», όπως είναι ο τίτλος της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους, θα κυκλοφορήσει από την Parlophone Records / Warner Music στις 21 Ιουλίου.

Το πρώτο single από το άλμπουμ, το «The Narcissist», ακροβατεί πάνω σε μία δυναμική κιθάρα, μία ερμηνεία που δημιουργεί χαμόγελα και καλοσχεδιασμένα beats, πριν κορυφωθεί και καταλήξει σε ένα ακόμα πιο έντονο φινάλε.

Το «The Ballad Of Darren» θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια. Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Blur μετά το «The Magic Whip» του 2015, το οποίο με τη σειρά του είχε κυκλοφορήσει δώδεκα χρόνια μετά το «Think Tank» του 2003.

Την παραγωγή του «The Ballad Of Darren» έχει αναλάβει ο James Ford, ο οποίος έχει εργαστεί σε πολλά από τα προηγούμενα άλμπουμ των Gorillaz σε συνεργασία με τον frontman των Blur, Damon Albarn.

«Αυτός ο δίσκος είναι ένας μετασεισμός – ένας προβληματισμός και ένα σχόλιο για το πού βρισκόμαστε τώρα», δηλώνει ο Damon Albarn, χωρίς να διευκρινίζει ποιος ακριβώς μπορεί να είναι ο «Darren», ο οποίος έχει δώσει το όνομά του στο άλμπουμ.

Ο κιθαρίστας Graham Coxon προσθέτει: «Όσο μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο θυμωμένοι, γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό αυτό που παίζουμε να είναι φορτισμένο με το σωστό συναίσθημα και τη σωστή πρόθεση. Μερικές φορές ένα απλό riff δεν κάνει τη δουλειά».

«Για να διαρκέσει μία μακροχρόνια σχέση, πρέπει να μπορείς να εκπλήσσεις τον άλλον με κάποιο τρόπο, και με κάποιο τρόπο όλοι μας συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό», επισημαίνει ο μπασίστας Alex James.

«Πάντα νιώθουμε πολύ φυσικά όταν κάνουμε μουσική μαζί. Με κάθε δίσκο που κάνουμε, η διαδικασία αποκαλύπτει κάτι καινούργιο και εξελισσόμαστε ως συγκρότημα. Δεν το θεωρούμε αυτό δεδομένο», τονίζει ο ντράμερ Dave Rowntree.

Το «The Ballad Of Darren» θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις. Ορισμένες από τις εκδόσεις του άλμπουμ θα περιλαμβάνουν δύο επιπλέον τραγούδια.

Εν όψει της πρώτης περιοδείας τους μετά το «The Magic Whip era», οι Blur θα δώσουν μία σειρά από ελάχιστες συναυλίες σε μικρούς χώρους στη Μεγάλη Βρετανία, ξεκινώντας από τις 19 Μαΐου στο Colchester.

Ο Rowntree, ο Albarn και ο Coxon κατάγονται όλοι από το Colchester, ενώ οι δύο τελευταίοι γνωρίστηκαν εκεί όταν ήταν έφηβοι και πήγαιναν στο Σχολείο Stanway.

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί επίσης στο Eastbourne του Winter Gardens στις 21 Μαΐου, στο Halls του Wolverhampton στις 26 Μαΐου και στο O2 City Hall του Νιούκαστλ στις 28 Μαΐου.

Οι Blur θα δώσουν δύο από τις μεγαλύτερες συναυλίες τους στο Λονδίνο με τις εμφανίσεις στο Στάδιο Wembley στις 8 και 9 Ιουλίου.

Το συγκρότημα έδωσε την τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία του στις 29 Νοεμβρίου 2015, στο Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, αν και πραγματοποίησε μία μικρή επανένωση το 2019 κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης για την οργάνωση Africa Express του Damon Albarn στο Leytonstone της Αγγλίας.

Το tracklist του «The Ballad Of Darren»

1. The Ballad

2. St. Charles Square

3. Barbaric

4. Russian Strings

5. The Everglades (For Leonard)

6. The Narcissist

7. Goodbye Albert

8. Far Away Island

9. Avalon

10. The Heights