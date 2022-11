Οι Blur επανενώνονται για μία μόνο συναυλία

«Μας αρέσει πολύ να παίζουμε αυτά τα τραγούδια και σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα να το ξανακάνουμε», είπε ο Damon Albarn.

Οι Blur ανακοίνωσαν ότι θα επανενωθούν για μία και μοναδική συναυλία το καλοκαίρι του 2023.

Τα είδωλα της Britpop θα δώσουν τη μοναδική συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2023 στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου το Σάββατο 8 Ιουλίου. Το συγκρότημα θα πλαισιώνεται από τους Slowthai, Self Esteem και Jockstrap.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση των Blur από το 2015, όταν κυκλοφόρησαν το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους «The Magic Whip». Μέχρι αυτή τη στιγμή, το συγκρότημα δεν έχει επιβεβαιώσει αν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περισσότερες εμφανίσεις διεθνώς.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Damon Albarn, δήλωσε: «Μας αρέσει πολύ να παίζουμε αυτά τα τραγούδια και σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα να το ξανακάνουμε».

Ο κιθαρίστας Graham Coxon συμφώνησε: «Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω ξανά με τα αδέρφια μου τους Blur και να θυμηθούμε ξανά όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Τα live των Blur είναι πάντα καταπληκτικά για εμένα: μία ωραία κιθάρα και ένας ενισχυτής δυνατά και πολλά χαμογελαστά πρόσωπα».

Ο μπασίστας Alex James, εν τω μεταξύ, ανέφερε: «Συμβαίνει πάντα κάτι πραγματικά ξεχωριστό όταν οι τέσσερις μας βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Είναι ωραίο να σκέφτεσαι ότι στις 8 Ιουλίου αυτός ο χώρος θα είναι το Στάδιο Wembley».

Ο ντράμερ Dave Rowntree πρόσθεσε: «Μετά το χάος των τελευταίων ετών, είναι υπέροχο που βγαίνουμε ξανά έξω για να παίξουμε μερικά τραγούδια μαζί μία καλοκαιρινή ημέρα στο Λονδίνο. Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί».

Οι Blur σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1988 και κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους, με τίτλο «Leisure», το 1991. Τα επόμενα χρόνια συνέβαλαν στην ανάδειξη της Britpop και έγιναν σημαντικοί εκπρόσωποι του είδους.

Αφού έκαναν παύση μετά την παγκόσμια περιοδεία για το «Think Tank» του 2003, οι Blur επανενώθηκαν για πρώτη φορά το 2009 για μία μεγάλη περιοδεία και μία εμφάνιση ως επικεφαλής στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury».

Ο Damon Albarn είχε δηλώσει προηγουμένως στο NME ότι το συγκρότημα είχε συζητήσει και «είχε μία ιδέα» για τον τρόπο με τον οποίο θα έκανε την επιστροφή του.

Ο Dave Rowntree σημείωσε ότι οι ζωντανές εμφανίσεις θα ήταν στα σχέδιά τους αν όλα τα μέλη των Blur ήταν «έτοιμα», όμως ο Coxon φάνηκε να μειώνει τις πιθανότητες μιας επανένωσης.

Ο Graham Coxon, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Verse, Chorus, Monster!», πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ με τους THE WAEVE, το side-project του με την Rose Elinor Dougall, πρώην μέλος των Pipettes και συνεργάτιδα του Mark Ronson.

Ο Dave Rowntree, εν τω μεταξύ, ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πρώτου του σόλο άλμπουμ με τίτλο «Radio Songs».

Μετά την κυκλοφορία του προσωπικού άλμπουμ του «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» το 2021, ο Damon Albarn θα κυκλοφορήσει με τους Gorillaz τον Φεβρουάριο του 2023 το νέο άλμπουμ «Cracker Island».